Генеральна Асамблея ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію про розширення міжнародного співробітництва та мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи.

Про це стало відомо з прямої трансляції Генасамблеї ООН.

Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо Чорнобиля: що відомо

Ухвалений документ визнає тривалі наслідки аварії на ЧАЕС та наголошує на необхідності подальшої підтримки постраждалих територій.

У резолюції також висловлено стурбованість пошкодженням нового конфайнмента під час атаки російського дрона 14 лютого 2025 року, що поставило під загрозу міжнародні зусилля із захисту об’єкта.

Окремо зафіксовано офіційне використання української транслітерації Chornobyl у всіх матеріалах ООН, включно з назвою Міжнародного дня пам’яті 26 квітня.

Документ також підтверджує, що Чорнобильська атомна електростанція є українським об’єктом.

Резолюцію про розширення міжнародного співробітництва та мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи підтримали 97 держав, ще 39 утрималися.

Проти проголосували США, Росія, Білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа та Нігер.

Чому США виступили проти

Представниця американської делегації заявила, що голосування США “проти” не пов’язане зі зміною позиції Вашингтона щодо ядерної безпеки України.

За її словами, США не підтримали резолюцію через згадки Порядку денного сталого розвитку до 2030 року, які, на думку Вашингтона, просувають модель “м’якого глобального управління”, несумісну з національним суверенітетом.

Попри голосування, США підтвердили готовність і надалі підтримувати міжнародні ініціативи у сфері ядерної безпеки та зусилля із запобігання інцидентам на українських атомних об’єктах.

Реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України схвально відреагувало на ухвалення резолюції, назвавши його важливим кроком у подоланні наслідків катастрофи та визнанням глобальних загроз, спричинених діями Росії.

МЗС подякувало 97 країнам, які підтримали документ.

У відомстві також повідомили, що Білорусь намагалася просунути альтернативну резолюцію, у якій не згадувались російські атаки на ЧАЕС.

На пропозицію української делегації цей документ був знятий з розгляду.

МЗС наголосило, що Україна й надалі працюватиме над зміцненням міжнародної взаємодії для подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та підтримання глобальної ядерної безпеки.

Варто зазначити, що Генасамблея вирішила провести 24 квітня 2026 року спеціальне засідання з нагоди 40-х роковин трагедії.

