Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня состоялся разговор с командой США по поводу документа о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом президент заявил в вечернем обращении.

Обсуждение гарантий безопасности с командой США

— Мы очень ценим активную работу американской стороны на разных уровнях — не только для окончания войны, но и для обеспечения безопасности Украины и недопущения нового вторжения России. Это демонстрирует серьезность намерений Америки и настроенность на результат, — подчеркнул президент.

Сейчас смотрят

Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности являются одним из важнейших элементов будущих шагов.

Он напомнил о негативном опыте Будапештского меморандума и о том, что Россия неоднократно нарушала свои обязательства.

— Поэтому сейчас важно, чтобы в этом документе о гарантиях безопасности были конкретные ответы на то, что больше всего беспокоит украинцев: какими будут действия партнеров, если Россия решит прийти со своей агрессией снова, — подчеркнул глава государства.

Президент сообщил, что стороны договорились об активной работе команд, чтобы в ближайшее время получить конкретное понимание будущих гарантий безопасности для Украины.

Зеленский поблагодарил всех, кто причастен к этому процессу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.