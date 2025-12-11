Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні відбулася розмова із командою США щодо документа про гарантії безпеки для України.

Обговорення гарантій безпеки із командою США

– Дуже цінуємо активну роботу американської сторони на різних рівнях – не лише для закінчення війни, а й для гарантування Україні безпеки та недопущення нового вторгнення Росії. Це демонструє серйозність намірів Америки та налаштованість на результат, – заявив президент.

Зеленський додав, що гарантії безпеки є одним із найважливіших елементів майбутніх кроків.

Він нагадав про негативний досвід Будапештського меморандуму та про те, що Росія неодноразово порушувала свої зобов’язання.

– Тому зараз важливо, щоб у цьому документі щодо гарантій безпеки були конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців: якими будуть дії партнерів, якщо Росія вирішить прийти зі своєю агресією знову, – наголосив глава держави.

Президент повідомив, що сторони домовилися про активну роботу команд, аби вже найближчим часом отримати конкретне розуміння щодо майбутніх гарантій безпеки для України.

Україна отримала проєкт гарантій безпеки від США

Під час розмови із журналістами президент заявив, що Україна отримала та опрацює проєкт гарантій безпеки від США.

– Ми говоритимемо про дієві гарантії безпеки, і ми працюємо над цим. Ми отримали проєкт від американської сторони щодо гарантій безпеки. І так само, як ми зробили з 20 пунктами й з економічними пропозиціями, ми так само працюватимемо з гарантіями безпеки від США – додаючи наші ідеї, реформуючи цей наданий проєкт, – зазначив Зеленський.

Він додав, що цей документ був основою, а надалі до документу додадуть більше деталей щодо гарантій.

Президент наголосив, що цей проєкт – це рішення обох сторін, і, за його словами, обидві сторони розуміють, що він має юридично засвідчувати обов’язки держав.

Зеленський нагадав, що Будапештський меморандум виявився слабким.

– Тому зрештою документ щодо гарантій безпеки, над яким ми працюємо, буде в Конгресі, і потрібна буде підтримка Конгресу. Нам потрібні дієві гарантії безпеки, а не щось подібне до Будапештського меморандуму. Всі це розуміють, і я вдячний Америці за це розуміння, – додав президент.

