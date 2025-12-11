Правительство разрешило запустить полный цикл оформления европротокола в приложении Дія. Обновление заработает уже с первого квартала 2026 года.

Об этом сообщили премьер-министр Юлия Свириденко и первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как будет работать оформление ДТП онлайн через Дію

Юлия Свириденко отметила, что оформление ДТП через Дію позволит провести полный цикл без вызова полиции и бумажной работы – сразу на месте происшествия.

По ее словам, Дія автоматически подтянет все необходимые данные из госреестров:

информацию о водительских документах;

о техпаспорте;

о страховании.

– Это устраняет риск ошибок, из-за которых ранее водители могли получать отказы в страховых выплатах. Достаточно будет добавить несколько фото, согласовать информацию с другим участником и подписать документ с помощью Дія.Підпису, – пояснила премьер.

Она добавила, что в приложении Дія также можно будет отслеживать статус рассмотрения – без поездок в страховую и дополнительных обращений.

Михаил Федоров уточнил, что европротокол – это упрощенная процедура оформления незначительного дорожно-транспортного происшествия без необходимости вызова полиции.

Таким образом, водители смогут самостоятельно фиксировать обстоятельства ДТП через удобное приложение и доступ к реестрам.

Федоров подчеркнул, что процесс будет занимать всего несколько дней.

Как оформить европротокол через Дію: инструкция

сформируйте сообщение о ДТП в Дії;

Дія заполнит все данные из реестров (не будет риска ошибки при заполнении заявления);

добавьте фото;

выберите схему, место, дату и время;

получите согласие другого участника;

подпишите заявление через Дія.Підпис, что гарантирует документу юридическую силу.

Он добавил, что ожидается, что автоматическая проверка данных в реестрах сделает невозможной ситуацию, когда в выплате отказывают из-за ошибки в фамилии или номере авто.

Фото: Дія

