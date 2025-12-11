- Правительство разрешило запуск цифрового европротокола в Дії, который с 2026 года позволит оформлять незначительные ДТП без полиции и без бумажных документов.
- Автоматическая подтяжка данных из реестров и цифровая подпись минимизируют ошибки и ускоряют получение страховых выплат.
Правительство разрешило запустить полный цикл оформления европротокола в приложении Дія. Обновление заработает уже с первого квартала 2026 года.
Об этом сообщили премьер-министр Юлия Свириденко и первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как будет работать оформление ДТП онлайн через Дію
Юлия Свириденко отметила, что оформление ДТП через Дію позволит провести полный цикл без вызова полиции и бумажной работы – сразу на месте происшествия.
По ее словам, Дія автоматически подтянет все необходимые данные из госреестров:
- информацию о водительских документах;
- о техпаспорте;
- о страховании.
– Это устраняет риск ошибок, из-за которых ранее водители могли получать отказы в страховых выплатах. Достаточно будет добавить несколько фото, согласовать информацию с другим участником и подписать документ с помощью Дія.Підпису, – пояснила премьер.
Она добавила, что в приложении Дія также можно будет отслеживать статус рассмотрения – без поездок в страховую и дополнительных обращений.
Михаил Федоров уточнил, что европротокол – это упрощенная процедура оформления незначительного дорожно-транспортного происшествия без необходимости вызова полиции.
Таким образом, водители смогут самостоятельно фиксировать обстоятельства ДТП через удобное приложение и доступ к реестрам.
Федоров подчеркнул, что процесс будет занимать всего несколько дней.
Как оформить европротокол через Дію: инструкция
- сформируйте сообщение о ДТП в Дії;
- Дія заполнит все данные из реестров (не будет риска ошибки при заполнении заявления);
- добавьте фото;
- выберите схему, место, дату и время;
- получите согласие другого участника;
- подпишите заявление через Дія.Підпис, что гарантирует документу юридическую силу.
Он добавил, что ожидается, что автоматическая проверка данных в реестрах сделает невозможной ситуацию, когда в выплате отказывают из-за ошибки в фамилии или номере авто.
Фото: Дія