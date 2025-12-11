Уряд дозволив запустити повний цикл оформлення європротоколу в Дії після ДТП. Оновлення запрацює уже з першого кварталу 2026 року.

Про це повідомили прем’єр-міністр Юлія Свириденко та перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Оформити європротокол у Дії: як працюватиме

Юлія Свириденко зауважила, що оформлення європротоколу в Дії дозволить провести повний цикл без виклику поліції та паперової роботи – одразу на місці події.

Зараз дивляться

Дія автоматично підтягне всі необхідні дані з держреєстрів про:

водійські документи;

техпаспорт;

страхування.

– Це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах. Достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою Дія.Підпису, – пояснила прем’єрка.

У застосунку Дія також можна буде відстежувати статус розгляду – без поїздок до страхової та додаткових звернень.

Михайло Федоров уточнив, що європротокол у Дії – це спрощена процедура оформлення незначної дорожньо-транспортної пригоди без необхідності виклику поліції. Тож водії зможуть самостійно фіксувати обставини ДТП через зручний застосунок.

Федоров наголосив, що процес буде займати всього кілька днів.

Як оформити європротокол при ДТП через Дію: інструкція

сформуйте повідомлення про ДТП в Дії. Застосунок заповнить всі дані з реєстрів (не буде ризику помилки під час заповнення заяви);

додайте фото;

виберіть схему, місце, дату та час;

отримайте погодження іншого учасника;

підпишіть заяву через Дія.Підпис, що гарантує документові юридичну силу.

За словами Михайла Федорова, очікується, що автоматична перевірка даних у реєстрах унеможливить ситуацію, коли у виплаті відмовляють через помилку в прізвищі чи номері авто.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.