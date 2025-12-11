Штурмовики полка Скеля подняли украинский флаг в центре Покровска Донецкой области.

Соответствующее видео обнародовал 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Поднятие флага Украины в Покровске

— Несмотря на кремлевскую ложь о “взятии” города, Украина борется, будет бороться и не отдаст оккупантам свою территорию, — подчеркнули в 7 корпусе ДШВ.

Там рассказали, что украинские подразделения отбили механизированный штурм Покровска, ведь российские оккупанты начали активные действия с самого утра, пытаясь использовать неблагоприятные погодные условия.

В частности, армия РФ привлекла для штурма Покровска бронированную, автомобильную и мототехнику. По данным украинских военных, колонны россиян пытались прорваться с южного направления в северную часть города.

Однако подразделения в полосе обороны 7 корпуса ДШВ организованно начали отражать атаку, ожидая штурмовых действий противника.

В частности, 68 отдельная егерская бригада имени Алексея Довбуша сожгла первую “коробку” россиян. После этого другие подразделения, включая артиллерию, начали наносить поражение по технике и личному составу армии России.

По данным украинских военных, в настоящее время продолжается работа, направленная на уничтожение техники и личного состава врага. По предварительной информации, в штурме задействованы подразделения 76 десантно-штурмовой Псковской дивизии России.

В настоящее время логистика остается затрудненной. По данным 7 корпуса ДШВ, с целью усиления украинских возможностей и обеспечения бесперебойных поставок продолжается важная операция по расширению логистических коридоров в направлении Мирнограда.

Фото: 7 корпус ДШВ

