ВСУ подняли украинский флаг в центре Покровска — видео
- Штурмовики полка Скеля подняли украинский флаг в центре Покровска, что стало символом сопротивления, несмотря на вражескую дезинформацию о "взятии" города.
- Этому предшествовало успешное отбивание механизированного штурма, когда подразделения 7 корпуса ДШВ уничтожили колонны российской бронированной техники, которая пыталась прорваться в город.
Штурмовики полка Скеля подняли украинский флаг в центре Покровска Донецкой области.
Соответствующее видео обнародовал 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Поднятие флага Украины в Покровске
— Несмотря на кремлевскую ложь о “взятии” города, Украина борется, будет бороться и не отдаст оккупантам свою территорию, — подчеркнули в 7 корпусе ДШВ.
Там рассказали, что украинские подразделения отбили механизированный штурм Покровска, ведь российские оккупанты начали активные действия с самого утра, пытаясь использовать неблагоприятные погодные условия.
В частности, армия РФ привлекла для штурма Покровска бронированную, автомобильную и мототехнику. По данным украинских военных, колонны россиян пытались прорваться с южного направления в северную часть города.
Однако подразделения в полосе обороны 7 корпуса ДШВ организованно начали отражать атаку, ожидая штурмовых действий противника.
В частности, 68 отдельная егерская бригада имени Алексея Довбуша сожгла первую “коробку” россиян. После этого другие подразделения, включая артиллерию, начали наносить поражение по технике и личному составу армии России.
По данным украинских военных, в настоящее время продолжается работа, направленная на уничтожение техники и личного состава врага. По предварительной информации, в штурме задействованы подразделения 76 десантно-штурмовой Псковской дивизии России.
В настоящее время логистика остается затрудненной. По данным 7 корпуса ДШВ, с целью усиления украинских возможностей и обеспечения бесперебойных поставок продолжается важная операция по расширению логистических коридоров в направлении Мирнограда.
Фото: 7 корпус ДШВ