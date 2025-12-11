Штурмовики полку Скеля підняли український прапор у центрі Покровська Донецької області.

Відповідне відео оприлюднив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Підняття прапора України у Покровську

– Попри кремлівську брехню про “взяття” міста, Україна бореться, буде боротися і не віддасть окупантам свою територію, – наголосили у 7 корпусі ДШВ.

Там розповіли, що українські підрозділи відбили механізований штурм Покровська, адже російські окупанти почали активні дії з самого ранку, намагаючись використати несприятливі погодні умови.

Зараз дивляться

Зокрема, армія РФ залучила для штурму Покровська броньовану, автомобільну та мототехніку. За даними українських військових, колони росіян намагалися прорватися з південного напрямку в північну частину міста.

Проте підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ДШВ організовано почали відбивати атаку, очікуючи на штурмові дії противника.

Зокрема, 68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша спалила першу “коробку” росіян. Після цього інші підрозділи, включно з артилерією, почали завдавати ураження по техніці та особовому складу армії Росії.

За даними українських військових, наразі триває робота, спрямована на знищення техніки та особового складу ворога. За попередньою інформацією, у штурмі залучені підрозділи 76 десантно-штурмової Псковської дивізії Росії.

Наразі логістика залишається ускладненою. За даними 7 корпусу ДШВ, з метою підсилення українських можливостей та забезпечення безперебійного постачання триває важлива операція з розширення логістичних коридорів у напрямку Мирнограда.

Фото: 7 корпус ДШВ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.