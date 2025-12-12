Винница — это областной центр Винницкой области, расположенный в центрально-западной части Украины. Поэтому зима здесь обычно холодная, а лето теплое. В целом регион характеризуется умеренной температурой и сезонными колебаниями.

Когда будет снег в Виннице в 2025 году, читайте в нашем материале.

Когда выпадет снег в Виннице и какая будет погода в выходные

Синоптик Винницкого областного центра по гидрометеорологии Елена Разуйлова рассказала, что в субботу и воскресенье погода в Виннице будет обусловлена циклонической активностью из северной Европы.

Сейчас смотрят

В субботу, 13 декабря, будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков; северный ветер 7–12 м/с.

Температура в Виннице ночью -1…+1°С, днем +1…+3°С, в Винницкой области ночью -3…+2°С, днем +1…+6°С.

Когда выпадет первый снег в Виннице

В воскресенье ночью местами ожидается небольшой мокрый снег. Днем в воскресенье прогнозируется умеренный дождь и мокрый снег, местами порывы ветра 15–20 м/с.

Отвечая на вопрос, когда будет первый снег в Виннице, синоптики прогнозируют, что уже в воскресенье ожидается небольшой мокрый снег. Однако стоит отметить, что из-за теплой температуры воздуха он быстро растает. Поэтому о формировании устойчивого снежного покрова, который задержится надолго, говорить не стоит.

Синоптик предупреждает, что в воскресенье ночью на дорогах возможна гололедица, поэтому будьте внимательны за рулем. В понедельник на погоду будет влиять циклон с юго-запада, поэтому в Виннице ожидается без осадков. В результате поступления холодной воздушной массы с северо-запада ожидается незначительное понижение температуры, поэтому ночью -3…+2°С, а днем +1…+6°С.

Какая будет погода в декабре в Виннице

Что касается прогноза на декабрь, то анализ многолетних данных показывает, что метеорологическая зима в регионе начинается после устойчивого снижения средней суточной температуры ниже 0°. В декабре обычно наблюдаются сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а во время оттепелей возможны туманы и гололед.

Средняя месячная температура за прошлые годы составляла от -1° до -5°, при этом абсолютный минимум доходил до -30°, а абсолютный максимум до +16°. Среднее количество осадков в декабре колебалось от 30 до 66 мм.

По прогнозу Винницкого областного центра по гидрометеорологии в текущем декабре средняя температура воздуха ожидается от -3° мороза до +5° тепла, что примерно на 2° выше многолетней нормы.

В самом городе Винница средняя температура прогнозируется около +0,1° тепла. Месячное количество осадков ожидается в пределах 34–78 мм, что составляет 80–100% от нормы; в городе Винница ожидают около 38 мм осадков.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.