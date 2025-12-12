Вінниця – це обласний центр Вінницької області, розташований у центрально-західній частині України. Тому зима тут зазвичай холодна, а літо тепле. Загалом регіон характеризується помірною температурою і сезонними коливаннями.

Коли буде сніг у Вінниці у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Коли випаде сніг у Вінниці та якою буде погода у вихідні

Синоптикиня Вінницького обласного центру з гідрометеорології Олена Разуйлова розповіла, що у суботу та неділю погода у Вінниці буде обумовлена циклонічною діяльністю з північної Європи.

У суботу, 13 грудня, буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів; північний вітер 7–12 м/с.

Температура у Вінниці вночі -1…+1°С, вдень +1…+3°С, у Вінницькій області вночі -3…+2°С, вдень +1…+6°С.

Коли випаде перший сніг у Вінниці

У неділю вночі місцями очікується невеликий мокрий сніг. Вдень у неділю прогнозується помірний дощ та мокрий сніг, місцями пориви вітру 15–20 м/с.

Відповідаючи на питання коли буде перший сніг у Вінниці, синоптики прогнозують, що вже у неділю очікується невеликий мокрий сніг. Проте варто зазначити, що через теплу температуру повітря він швидко розтане. Тому про формування стійкого снігового покриву, який затримається надовго, говорити не варто.

Синоптикиня попереджає, що в неділю вночі на дорогах можлива ожеледиця, тому будьте уважні за кермом. У понеділок на погоду впливатиме циклон з південного заходу, тож у Вінниці очікується без опадів. Внаслідок надходження холодної повітряної маси з північного заходу очікується незначне зниження температури, отже вночі -3…+2°С, а вдень +1…+6°С.

Якою буде погода у грудні у Вінниці

Що стосується прогнозу на грудень, то аналіз багаторічних даних показує, що метеорологічна зима в регіоні починається після стійкого зниження середньої добової температури нижче 0°. У грудні зазвичай спостерігаються сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг можливі тумани та ожеледь.

Середня місячна температура за минулі роки становила від -1° до -5°, при цьому абсолютний мінімум доходив до -30°, а абсолютний максимум до +16°. Середня кількість опадів у грудні коливалася від 30 до 66 мм.

За прогнозом Вінницького обласного центру з гідрометеорології поточного грудня середня температура повітря очікується від -3° морозу до +5° тепла, що приблизно на 2° вище за багаторічну норму.

У самому місті Вінниця середня температура прогнозується близько +0,1° тепла. Місячна кількість опадів очікується в межах 34–78 мм, що становить 80–100% від норми; у місті Вінниця очікують близько 38 мм опадів.

