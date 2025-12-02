Силы обороны улучшили тактическое положение в Купянске — Сырский
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения ВСУ существенно улучшили тактическое положение в Купянске.
- Заблокированы пути проникновения российских ДРГ, продолжается зачистка города от российских войск.
Подразделениям Сил обороны Украины удалось значительно улучшить тактическое положение в городе Купянск Харьковской области. Пути проникновения российских диверсионно-разведывательных групп заблокированы.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторник, 2 декабря.
ВСУ улучшили тактическое положение в Купянске
Главнокомандующий отметил, что “поработал в частях поисково-ударной группировки и тактической группы Купянск” и провел содержательную беседу с командным составом.
По словам Сырского, он обсудил меры по стабилизации ситуации в районе Купянска.
— Заслушал доклады об оперативной обстановке — информация обнадеживающая. Нашим подразделениям удалось существенно улучшить тактическое положение непосредственно в городе. Пути инфильтрации диверсионно-разведывательных групп противника заблокированы, — сказал главком.
Сырский добавил, что продолжается зачистка территории Купянска от российских военных, которые “имеют успехи разве что в плоскости пропаганды”.
Силы обороны постепенно вытесняют армию РФ с плацдарма к северу от города и из других районов, где российские войска пока еще сохраняют присутствие, отметил главнокомандующий.
Он также добавил, что пообщался с личным составом и дал указания по обеспечению украинских военных необходимыми средствами, в частности дополнительными для усиления огневого воздействия на противника.
— Отмечаю плотное взаимодействие и согласованность действий на Купянском направлении различных составляющих Сил обороны Украины — Вооруженных сил, Национальной гвардии и т.д., — говорит Сырский.
Что известно о ситуации в Купянске
Напомним, 26 октября начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов солгал, что российские войска якобы завершили окружение украинских войск в Купянске.
29 октября Группировка объединенных сил сообщила, что в районе города продолжаются ожесточенные бои, оккупанты пытаются закрепиться в северной части Купянска, однако об “окружении” украинских подразделений речи не идет.
15 ноября спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов сообщил, что российские войска в Купянске находятся в значительно худшем положении, чем украинские, а заявления российского руководства об успешном продвижении были преувеличены.
17 ноября Трегубов сообщал, что украинские силы продолжают ликвидацию очагов российских войск в северной части города.
24 ноября спикер Хортицы заявил, что ситуация в Купянске и поселке Купянск-Узловом остается стабильной, несмотря на попытки российских оккупантов прорваться к востоку от поселка и оттеснить украинские войска с левого берега реки Оскол.
1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины вытеснили почти всех оккупантов из Купянска.