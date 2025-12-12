Наші воїни досягають результатів: Зеленський приїхав у Куп’янськ
Президент України Володимир Зеленський у День Сухопутних військ приїхав у місто Куп’янськ.
Про це він повідомив у своєму відеозверненні.
Зеленський у Куп’янську
Так, президент записав своє відеозвернення на в’їзді у Куп’янськ біля побитої вибухами стели. Дорога, що веде у місто, зверху вкрита антидроновими сітками.
Володимир Зеленський привітав українських військових, які беруть участь у звільненні міста, та подякував кожному підрозділу за результати на фронті.
– Купʼянський напрямок. Наші воїни тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта, – заявив президент.
Він також зауважив, що сьогодні дуже важливо досягати результатів на фронті, щоб мати змогу досягати результатів у дипломатії щодо завершення війни.
Нагадаємо, що в лютому 2022 року росіяни окупували Куп’янськ Харківської області. Проте вже восени Сили оборони України під час Слобожанського контрнаступу звільнили місто. Попри це ворог не дає спокою Куп’янську, у місті все ще лишаються цивільні.
Окупанти інфільтруються у місто та займають позиції на околицях.
Водночас сьогодні корпус Нацгвардії Хартія повідомив про успішне відбиття наступу загарбників під Куп’янськом.
Так, після загострення ситуації в місті у вересні цього року Сили оборони розпочали операцію з ліквідації російського прориву. Наші підрозділи прорвалися до річки Оскіл та перекрили ворогу логістику до Куп’янська.
Під час боїв звільнено Кіндрашівку, Радьківку та їхні околиці, а також низку кварталів на півночі Куп’янська. Загалом з 22 вересня до 12 грудня знищено 1027 російських окупантів.
У самому Куп’янську в оточенні понад 200 ворожих військових. Саме місто перебуває під вогневим контролем Сил оборони.
Фото: скриншот