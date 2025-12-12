Президент України Володимир Зеленський у День Сухопутних військ приїхав у місто Куп’янськ.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Зеленський у Куп’янську

Так, президент записав своє відеозвернення на в’їзді у Куп’янськ біля побитої вибухами стели. Дорога, що веде у місто, зверху вкрита антидроновими сітками.

Володимир Зеленський привітав українських військових, які беруть участь у звільненні міста, та подякував кожному підрозділу за результати на фронті.

– Купʼянський напрямок. Наші воїни тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта, – заявив президент.

Він також зауважив, що сьогодні дуже важливо досягати результатів на фронті, щоб мати змогу досягати результатів у дипломатії щодо завершення війни.

Нагадаємо, що в лютому 2022 року росіяни окупували Куп’янськ Харківської області. Проте вже восени Сили оборони України під час Слобожанського контрнаступу звільнили місто. Попри це ворог не дає спокою Куп’янську, у місті все ще лишаються цивільні.

Окупанти інфільтруються у місто та займають позиції на околицях.

Водночас сьогодні корпус Нацгвардії Хартія повідомив про успішне відбиття наступу загарбників під Куп’янськом.

Так, після загострення ситуації в місті у вересні цього року Сили оборони розпочали операцію з ліквідації російського прориву. Наші підрозділи прорвалися до річки Оскіл та перекрили ворогу логістику до Куп’янська.

Під час боїв звільнено Кіндрашівку, Радьківку та їхні околиці, а також низку кварталів на півночі Куп’янська. Загалом з 22 вересня до 12 грудня знищено 1027 російських окупантів.

У самому Куп’янську в оточенні понад 200 ворожих військових. Саме місто перебуває під вогневим контролем Сил оборони.

