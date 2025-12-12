Помощник российского диктатора Юрий Ушаков сделал новое заявление о будущей безопасности на Донбассе после возможного прекращения боевых действий.

Ушаков о безопасности Донецкой области

Российские СМИ распространили его утверждение о том, что в случае вывода украинских войск регион якобы будет полностью контролироваться российскими администрациями.

Реагируя на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме по выводу украинских военных из Донбасса, Ушаков назвал территорию “российской” и заявил, что “прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск”.

– Если не путем переговоров, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации. Только от этого будет зависеть и все остальное, – сказал Ушаков.

Он также высказал предположение относительно формата безопасности в регионе после вероятного отвода сил.

– Возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для поддержания порядка и организации жизни, – заявил он.

Тема так называемой “демилитаризованной зоны” вновь актуализировалась после публикации французского Le Monde, которое написало о якобы согласии Украины на создание такой зоны при условии симметричного отвода сил.

В Офисе президента сразу опровергли это, объяснив, что речь шла только о теоретических моделях, которые возможны к обсуждению при условии четких гарантий и механизмов контроля.

Накануне Владимир Зеленский подтвердил, что услышал предложения США и фактически – позицию РФ по территории Донецкой области.

Он отметил, что такие подходы “точно не соответствуют интересам Украины”, однако диалог должен продолжаться для поиска приемлемых решений.

Президент уточнил, что речь идет о различных схемах отвода сил, в частности симметричных вариантах на 5–10 км, а также о необходимости международного мониторинга, который применяется в других конфликтах.

