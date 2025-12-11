В проекте возможного мирного соглашения по Украине действительно согласован пункт о численности ВСУ.

Зеленский о численности ВСУ в проекте возможного мирного соглашения

У президента Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 декабря спросили, действительно ли мирное соглашение предусматривает ограничение количества войск в Украине.

На это он ответил, что документ предполагает сохранение реальной нынешней численности украинской армии – около 800 тыс. военных.

Глава государства напомнил, что в 2022 году отдельные предложения предусматривали ограничение численности ВСУ до 40-50 тыс., однако в настоящее время такие цифры не рассматриваются.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что Украина финализует работу над фундаментальным документом из 20 пунктов, который должен определить параметры окончания войны. По его словам, неделя может дать новости для всех нас и окончание кровопролития.

Также издание Axios писало, что 10 декабря Украина передала американской стороне свой ответ- по “мирному плану”, над которым последние недели работала администрация Дональда Трампа.

Также сообщалось, что глава Штатов поговорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем относительно переговоров по Украине.

