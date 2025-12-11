Ключові непогоджені позиції щодо мирного плану для закінчення війни Росії проти України стосуються території Донецької області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 11 грудня.

Зеленський про позицію США щодо території Донеччини

– Я можу сказати, як, станом на зараз, американська сторона це бачить, і в чому тут є проблема. Вони бачать, що українські війська виходять з території Донеччини та компроміс начебто в тому, що російські війська не заходять на цю територію, – зазначив Зеленський.

За словами президента, водночас американці не знають, хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже “вільною економічною” або “демілітаризованою зоною”.

Зараз дивляться

– Коли ми говоримо про “вільну економічну зону” і що там не може бути військ, бо вони на певній відстані, то, напевно, справедливо спитати: якщо хтось кудись відходить з одного боку, як хочуть це від українців, то чому інша сторона війни не відходить на ту саму відстань в інший бік? Є питання щодо менеджменту на цих територіях, по обидва боки контактної лінії, якщо хтось кудись начебто відійде, – наголосив він.

Це поки що все дуже багато питань залишає, стверджує президент України, тому розмова ще триває.

Як зазначив глава держави, він почув усі пропозиції американської та російської сторін щодо території Донецької області, проте переконаний, що це точно не в інтересах України.

Але треба продовжувати розмову і пробувати знайти відповіді на всі питання, вважає Зеленський, щоб все було більш адекватно.

– Наприклад, відійшли ці на 5 км, ці – теж на 5 км. Якщо одні відійшли на 10 км, то й інші – на 10 км. Також, як це робиться в усіх війнах, повинен бути моніторинг. Це все дуже серйозно. Не факт, що ми як Україна приймемо це, але коли ви кажете нам про компроміс, то маєте давати справедливий компроміс, – сказав Зеленський.

Зараз насправді багато чого залежить, вважає президент, від українського війська, яке може стримувати, стояти на позиціях та знищувати російських окупантів, адже це впливає на всю дипломатичну конструкцію.

Зеленський про Чернігівщину, Сумщину, Харківщину

Окрім поки що непогоджених позицій щодо Донеччини, у документі щодо мирної угоди пропонувався вихід росіян з деяких частин українських областей, де зараз перебувають окупанти.

– Це те, що розглядається. Тобто вони виходять з відповідних шматочків Харківської, Сумської області, Дніпропетровщини, де вони є. Херсон, Запоріжжя – їхня позиція що ні, не відходять, і стоїмо, де стоїмо. Це сьогодні так. Я просто констатую факт, – сказав Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.