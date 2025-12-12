Заблокировали врага, затем уничтожили: ВСУ зачистили важный микрорайон в Купянске
- В жилом массиве Юбилейный сосредоточились вражеские ударные группы, которые угрожали логистике наших подразделений.
- Штурмовики полка Скала начали зачищать многоэтажки.
- В доме, где больше всего засели россиян, взорвали целый подъезд, заблокировав оккупантов в подвале.
Силы обороны в Купянске зачистили от российских оккупантов жилой массив Юбилейный.
Об этом говорится в Telegram-сообщении 425 отдельного штурмового полка Скала.
Зачистка микрорайона в Купянске
Сообщается, что штурмовики полка Скеля совместно с союзными подразделениями зачистили жилой массив Юбилейный.
Сначала врага заблокировали в многоэтажках, а затем уничтожили.
Как рассказали военные, микрорайон Юбилейный имеет стратегическое значение для обороны города.
– Этот микрорайон имеет стратегическое значение для всей обороны города. Он находится на господствующей высоте. Контроль над этой локацией означает контроль над Купянском, – отметили в полку.
Россияне смогли зайти в микрорайон и занять позиции в нескольких многоэтажках. Под угрозой оказалась логистика Сил обороны в Купянске, а именно дорога, которая проходит через Юбилейный. Далее россияне могли продвинуться к Купянск-Узловому.
Малые пехотные группы полка Скала продвигались к многоэтажкам и проводили ударно-поисковые мероприятия.
Отмечается, что больше всего оккупантов собралось в доме №18. Сначала врага атаковали дронами со взрывчаткой, а затем наши военные приняли решение заложить взрывчатку на первом этаже дома и взорвать.
После взрыва полностью обрушился один подъезд от первого до последнего этажа. Оккупанты оказались заблокированными в подвале.
Уничтожение крупнейшей группы врага открыло путь к зачистке остальных зданий в микрорайоне Юбилейный.
Напомним, что сегодня корпус Нацгвардии Хартия сообщил об успешном отражении наступления захватчиков под Купянском.