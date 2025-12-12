Заблокували ворога, потім знищили: ЗСУ зачистили важливий мікрорайон у Куп’янську
- У житловому масиві Ювілейний зосередилися ворожі ударні групи, які загрожували логістиці для наших підрозділів.
- Штурмовики полку Скеля почали зачищати багатоповерхівки.
- У будинку, де найбільше засіло росіян, підірвали цілий під'їзд, заблокувавши окупантів у підвалі.
Сили оборони у Куп’янську зачистили від російських окупантів житловий масив Ювілейний.
Про це йдеться у Telegram-повідомленні 425 окремого штурмового полку Скеля.
Зачищення мікрорайону у Куп’янську
Повідомляється, що штурмовики полку Скеля спільно із союзними підрозділами зачистили житловий масив Ювілейний.
Спочатку ворога заблокували у багатоповерхівках, а потім знищили.
Як розповіли військові, мікрорайон Ювілейний має стратегічне значення для оборони міста.
– Цей мікрорайон має стратегічне значення для всієї оборони міста. Він знаходиться на панівній висоті. Контроль над цією локацією означає контроль над Куп’янськом, – зазначили в полку.
Росіяни змогли зайти у мікрорайон та зайняти позиції у кількох багатоповерхівках. Під загрозою опинилася логістика Сил оборони у Куп’янську, а саме дороги, яка проходить через Ювілейний. Далі росіяни могли просунутися до Куп’янськ-Вузлового.
Малі піхотні групи полку Скеля просувалися до багатоповерхівок та проводили ударно-пошукові заходи.
Зазначається, що найбільше окупантів зібралося у будинку №18. Спочатку ворога атакували дронами із вибухівкою, а потім наші військові ухвалили рішення закласти вибухівку на першому поверсі будинку та підірвати.
Після підриву повністю впав один під’їзд від першого до останнього поверху. Окупанти виявились заблокованими у підвалі.
Знищення найбільшої групи ворога відкрило шлях до зачищення решти будівель у мікрорайоні Ювілейний.
Нагадаємо, що сьогодні корпус Нацгвардії Хартія повідомив про успішне відбиття наступу загарбників під Куп’янськом.