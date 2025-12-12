Сили оборони у Куп’янську зачистили від російських окупантів житловий масив Ювілейний.

Про це йдеться у Telegram-повідомленні 425 окремого штурмового полку Скеля.

Зачищення мікрорайону у Куп’янську

Повідомляється, що штурмовики полку Скеля спільно із союзними підрозділами зачистили житловий масив Ювілейний.

Спочатку ворога заблокували у багатоповерхівках, а потім знищили.

Як розповіли військові, мікрорайон Ювілейний має стратегічне значення для оборони міста.

– Цей мікрорайон має стратегічне значення для всієї оборони міста. Він знаходиться на панівній висоті. Контроль над цією локацією означає контроль над Куп’янськом, – зазначили в полку.

Росіяни змогли зайти у мікрорайон та зайняти позиції у кількох багатоповерхівках. Під загрозою опинилася логістика Сил оборони у Куп’янську, а саме дороги, яка проходить через Ювілейний. Далі росіяни могли просунутися до Куп’янськ-Вузлового.

Малі піхотні групи полку Скеля просувалися до багатоповерхівок та проводили ударно-пошукові заходи.

Зазначається, що найбільше окупантів зібралося у будинку №18. Спочатку ворога атакували дронами із вибухівкою, а потім наші військові ухвалили рішення закласти вибухівку на першому поверсі будинку та підірвати.

Після підриву повністю впав один під’їзд від першого до останнього поверху. Окупанти виявились заблокованими у підвалі.

Знищення найбільшої групи ворога відкрило шлях до зачищення решти будівель у мікрорайоні Ювілейний.

Нагадаємо, що сьогодні корпус Нацгвардії Хартія повідомив про успішне відбиття наступу загарбників під Куп’янськом.

