Зеленский может встретиться с Навроцким в Варшаве в этом месяце
Встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким может состояться как можно скорее, вероятно, еще до конца этого года в Варшаве.
Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире программы «Разговор в 7:00 утра» на радио RMF24.
Встреча Зеленского с Навроцким: что известно
По словам Боднара, украинская сторона предложила провести встречу на этой неделе.
— Мы ожидаем ответа польской стороны и работаем над содержанием визита, — отметил дипломат.
Информацию подтвердил гость Пётр Салак, сославшись на слова руководителя Управления международной политики президента Польши Марцина Пшидача.
По его словам, встреча должна состояться в Варшаве.
Боднар рассказал, что во время встречи основное внимание будет уделено вопросам безопасности, связанным с войной России против Украины и мирными переговорными процессами.
Кроме того, планируется обсуждение военного сотрудничества и развития оборонно-промышленного комплекса.
Также в фокусе встречи экономическое сотрудничество, включая восстановление инфраструктуры, а также исторические вопросы, связанные с эксгумациями.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что пока не планирует официальный визит в Украину, хотя не исключает такой возможности в будущем при условии принятия Киевом соответствующих решений.