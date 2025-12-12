Зеленский может встретиться с Навроцким в Варшаве в этом месяце

Встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким может состояться как можно скорее, вероятно, еще до конца этого года в Варшаве.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире программы «Разговор в 7:00 утра» на радио RMF24.

Встреча Зеленского с Навроцким: что известно

По словам Боднара, украинская сторона предложила провести встречу на этой неделе.

— Мы ожидаем ответа польской стороны и работаем над содержанием визита, — отметил дипломат.

Информацию подтвердил гость Пётр Салак, сославшись на слова руководителя Управления международной политики президента Польши Марцина Пшидача.

По его словам, встреча должна состояться в Варшаве.

Боднар рассказал, что во время встречи основное внимание будет уделено вопросам безопасности, связанным с войной России против Украины и мирными переговорными процессами.

Кроме того, планируется обсуждение военного сотрудничества и развития оборонно-промышленного комплекса.

Также в фокусе встречи экономическое сотрудничество, включая восстановление инфраструктуры, а также исторические вопросы, связанные с эксгумациями.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что пока не планирует официальный визит в Украину, хотя не исключает такой возможности в будущем при условии принятия Киевом соответствующих решений.

