Зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Каролем Навроцьким може відбутися якомога швидше, ймовірно, ще до кінця цього року у Варшаві.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі програми Розмова о 7:00 ранку на радіо RMF24.

Зустріч Зеленського з Навроцьким: що відомо

За словами Боднара, українська сторона запропонувала провести зустріч цього тижня.

— Ми очікуємо на відповідь польської сторони та працюємо над змістом візиту, — зазначив дипломат.

Інформацію підтвердив гість Пйотр Салак, який послався на слова керівника Управління міжнародної політики президента Польщі Марціна Пшидача.

За його словами, зустріч має відбутися у Варшаві.

Боднар розповів, що під час зустрічі основну увагу приділять питанням безпеки, пов’язаним із війною Росії проти України та мирними переговорними процесами.

Крім того, планується обговорення військової співпраці та розвитку оборонно-промислового комплексу.

Також у фокусі зустрічі економічна співпраця, включно з відновленням інфраструктури, а також історичні питання, пов’язані з ексгумаціями.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що наразі не планує офіційного візиту до України, хоча не виключає такої можливості в майбутньому за умови ухвалення Києвом відповідних рішень.

