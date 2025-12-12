Зеленський може зустрітися з Навроцьким у Варшаві цього місяця
Зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Каролем Навроцьким може відбутися якомога швидше, ймовірно, ще до кінця цього року у Варшаві.
Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі програми Розмова о 7:00 ранку на радіо RMF24.
Зустріч Зеленського з Навроцьким: що відомо
За словами Боднара, українська сторона запропонувала провести зустріч цього тижня.
— Ми очікуємо на відповідь польської сторони та працюємо над змістом візиту, — зазначив дипломат.
Інформацію підтвердив гість Пйотр Салак, який послався на слова керівника Управління міжнародної політики президента Польщі Марціна Пшидача.
За його словами, зустріч має відбутися у Варшаві.
Боднар розповів, що під час зустрічі основну увагу приділять питанням безпеки, пов’язаним із війною Росії проти України та мирними переговорними процесами.
Крім того, планується обговорення військової співпраці та розвитку оборонно-промислового комплексу.
Також у фокусі зустрічі економічна співпраця, включно з відновленням інфраструктури, а також історичні питання, пов’язані з ексгумаціями.
Раніше президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що наразі не планує офіційного візиту до України, хоча не виключає такої можливості в майбутньому за умови ухвалення Києвом відповідних рішень.