Кабинет Министров Украины утвердил постановление о запуске экспериментального проекта по автоматическому вовлечению в военную учету призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Автоматическая военная учет: что известно

Как отметили в Минобороны, новый механизм призван максимально уменьшить бюрократию и упростить взаимодействие граждан с территориальными центрами комплектования, частично заменив личные обращения и бумажные процедуры цифровыми решениями.

Теперь отдельные категории граждан будут браться на воинский учет без посещения ТЦК, очередей и подачи дополнительных справок.

В частности, мужчины, которые не стали на учет в 17 лет, автоматически получат статус призывника по достижении 18-летнего возраста.

Также автоматическая учет предусмотрен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей.

Это будет происходить при оформлении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы, без необходимости прохождения ВЛК или отдельного визита в ТЦК.

В Министерстве обороны объясняют, что реализация проекта стала возможной благодаря налаженному обмену данными между ключевыми государственными реестрами.

Как отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Оксана Ферчук, система будет автоматически использовать информацию из реестров Минобороны, ГМС, демографического реестра и реестра актов гражданского состояния.

— Человеку больше не нужно обходить учреждения и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Государство уже имеет необходимые данные, поэтому учет будет происходить автоматически, — подчеркнула она.

