В этом году произошло много изменений, ведь было принято несколько постановлений Кабинета министров, которые существенно повлияли на порядок мобилизации, предоставление отсрочек и выезд мужчин за границу.

Поэтому мы решили обратиться к адвокату АО LESHCHENKO & PARTNERS Даниилу Трясову, чтобы узнать, чего ожидать в следующем году и каковы новые правила мобилизации 2026.

Мобилизация 2026: кого касается

По словам адвоката, 2026 год уже сейчас выглядит годом, в котором мобилизация станет более жесткой и более структурированной. И главный тренд — это постепенный переход от хаотичных процедур к системности и цифровизации.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прямо говорит, что главный ресурс — это люди, а не техника. Поэтому потребность в мобилизации на следующий год точно никуда не исчезнет. Но акцент делается не на количестве, а на качестве подготовки. Уже увеличена базовая подготовка до 51 дня, и в ВСУ говорят, что работают над дальнейшим усилением обучения.

Мобилизация 2026 в Украине: изменения в бронировании

В бронировании изменений больше всего. И часть из них уже действует.

— Например, критически важным предприятиям (ОПК) больше не нужно ждать обязательные 72 часа для проверки списков — сейчас процедура значительно быстрее. Также сняли лимиты, и предприятия могут бронировать столько работников, сколько реально нужно для работы, — напомнил адвокат.

Отдельно стоит упомянуть о новом механизме для ОПК — он уже работает.

Если у работника есть проблемы с воинским учетом, предприятие может забронировать его на 45 дней. Это дает человеку время привести документы в порядок. Но это “льготное” бронирование доступно только один раз в год — повторить попытку в том же году не получится.

А вот норма о запрете выезда за границу для таких работников — это уже не факт, а законодательная инициатива, которую готовят к рассмотрению в парламенте.

С Дією ситуация такая: бронирование сейчас действительно можно оформить быстрее, почти за сутки. Это решение правительство ввело временно, чтобы избежать провалов между завершением одной отсрочки и началом следующей.

Как будут вручать повестки в 2026 году

— Что касается повесток — здесь тоже важно понимать реальность. Сегодня их могут вручать не только представители ТЦК. Это могут делать работники местных властей, госучреждений, предприятий, а также СБУ или разведка, если речь идет об их резервистах, — подчеркнул адвокат.

Вручение повесток в 2026 году возможно практически везде: дома, на работе, в госучреждениях, в местах массового пребывания, на блокпостах и даже на границе. Это уже устоявшаяся практика.

Будет ли усиление мобилизации в 2026 году

Скорее всего, да, но не в формате массовых рейдов. Речь идет о более жестком учете, меньших возможностях для уклонения и постепенной цифровизации всех процессов. Часть военных прямо говорит: без реформ в ВСУ просто увеличить количество призыва — неэффективно.

Но контроль за военнообязанными точно станет более строгим. В целом все движется к тому, что новых правил мобилизации в Украине в 2026 году станет больше, они будут более жесткими, а возможностей их обойти — меньше.

