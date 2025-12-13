Кабінет Міністрів України затвердив постанову про запуск експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Автоматичний військовий облік: що відомо

Як зазначили у Міноборони, новий механізм покликаний максимально зменшити бюрократію та спростити взаємодію громадян із територіальними центрами комплектування, частково замінивши особисті звернення та паперові процедури цифровими рішеннями.

Зараз дивляться

Тепер окремі категорії громадян братимуться на військовий облік без відвідування ТЦК, черг і подання додаткових довідок.

Зокрема, чоловіки, які не стали на облік у 17 років, автоматично отримуватимуть статус призовника після досягнення 18-річного віку.

Також автоматичний облік передбачений для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Це відбуватиметься під час оформлення або обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби, без необхідності проходження ВЛК чи окремого візиту до ТЦК.

У Міністерстві оборони пояснюють, що реалізація проєкту стала можливою завдяки налагодженому обміну даними між ключовими державними реєстрами.

Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук, система автоматично використовуватиме інформацію з реєстрів Міноборони, ДМС, демографічного реєстру та реєстру актів цивільного стану.

— Людині більше не потрібно обходити установи й стояти в чергах, щоб виконати свій обов’язок. Держава вже має необхідні дані, тому облік відбуватиметься автоматично, — наголосила вона.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.