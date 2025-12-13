Вночі та на світанку 13 грудня російські військові завдали масованого комбінованого удару по Україні. Найбільше ворог цілився у критичну та енергетичну інфраструктуру південних регіонів.

Внаслідок атаки в Одесі, Миколаєві, Херсоні значні проблеми зі світлом. На жаль, зачепило й людей — щонайменше дев’ятеро постраждалих.

Масована атака на Одесу

Росія вночі 13 грудня завдала масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеси та Одеської області. Цілився ворог по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Станом на ранок через знеструмлення у більшій частині міста відсутнє тепло та водопостачання.

За словами керівника Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок ворожої атаки без електрики залишилися всі тягові підстанції міста, робота трамваїв та тролейбусів тимчасово зупинена. Наразі на маршрути вивели більше автобусів.

Через влучання сталися пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури, загорівся склад із текстильною продукцією. Також вибухами пошкоджені житлові будинки, адміністративна будівля, цивільні автівки та пожежна машина.

За даними рятувальників, через ворожу атаку на Одесу постраждало чотири людини.

Атака на Миколаїв

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі та під ранок росіяни вдарили по критичній та промисловій інфраструктурі в області. Без електрики населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, а також критична інфраструктура та електротранспорт Миколаєва.

Усі об’єкти критичної інфраструктури міста переводять на генератори.

Внаслідок масованої атаки у Миколаєві щонайменше п’ять людей постраждало. Госпіталізовано троє людей – 43-річний чоловік, 48-річна жінка та 16-річна дівчина. У всіх стан середньої тяжкості.

Так, станом на 10 ранку:

розпочато запуск Миколаївської ТЕЦ;

переведено в роботу від генераторів 45 найбільших котелень Миколаївоблтеплоенерго, які покривають 85% споживачів. Триває підключення інших котелень до резервних джерел;

ведено в роботу генератори на всіх основних технологічних об’єктах Миколаївводоканалу – забезпечено подачу води та відведення стоків;

забезпечено сталу роботу нового магістрального водопроводу;

планується заживлення 31 об’єкта критичної інфраструктури.

У Миколаєві вивели на маршрути 38 тролейбусів з автономним ходом, 38 автобусів, 221 одиниця приватного транспорту.

Знеструмлення у Херсоні

Через чергову масовану атаку РФ на Україну у Херсоні відсутнє світло, повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його дорученням, Пункти незламності у Херсоні будуть працювати цілодобово. Організовано підвезення питної води населенню.

Через відсутність електропостачання у Херсоні тимчасово введено подачу води за графіком – з 06:00 до 08:00 та з 17:00 до 19:00.

Атака по Дніпру

За словами керівника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, після опівночі росіяни атакували Дніпро дронами. Внаслідок удару загорілася будівля, яка не експлуатується. Є знищена та пошкоджена автівки. На щастя, минулося без постраждалих.

Також через ворожі удари в області пошкоджено лінію електропередач.

