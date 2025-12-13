Одна из самых массовых атак на Одессу: в части города отсутствует свет, тепло и вода
- РФ ночью 13 декабря нанесла массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.
- По предварительной информации, пострадали четыре человека.
- В большей части Одессы из-за отсутствия света нет тепла и водоснабжения.
- На местах попаданий работают спасатели ГСЧС.
Ночью Россия массированно атаковала Одессу — враг наносил удары по энергетической и гражданской критической инфраструктуре. По состоянию на утро из-за отключения электроэнергии в большей части города отсутствует тепло и водоснабжение.
Об этом сообщили глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Атака на Одессу сегодня, 13 декабря: что известно
По словам Олега Кипера, ночью Одесса и область пережили одну из самых массированных воздушных атак российского врага.
В результате вражеских ударов повреждены гражданские объекты, энергетическая и промышленная инфраструктура. На локациях произошли пожары. Сейчас везде работают спасатели.
В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением.
По словам Сергея Лысака, в большей части Одессы отсутствует тепло- и водоснабжение.
Городские больницы перевели на альтернативные источники питания. Обеспечен запас воды и топлива.
Бюветные комплексы работают от генераторов. Также для горожан организовали подвоз технической воды.
— По предварительным данным, два человека пострадали. Информация о погибших не поступала. Правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки, — подчеркнул Олег Кипер.