Погода в Украине станет по-зимнему холодной уже начиная с ближайших выходных. Ожидаются дожди, мокрый снег и усиление ветра с резким понижением температуры и гололедом.

Об этом в интервью Фактам ICTV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Какая будет погода в Украине на выходных 13-14 декабря

Наталья Путха подчеркнула, что основное внимание стоит обратить именно на выходные, ведь именно тогда погода приобретет наиболее зимний характер – уже начиная с сегодняшнего вечера мы почувствуем резкое усиление северо-западного ветра.

Больше всего похолодание почувствуют северо-восточные и восточные области страны.

– Изменения погоды будут обусловлены атмосферными фронтами, которые перемещаются с северо-запада и запада, и вызовут чередование дождя с мокрым снегом во многих регионах, – пояснила она.

По словам синоптика, будут колебаться и температурные давления. Так, в субботу, 13 декабря, в дневные часы будет большое повышение атмосферного давления, хотя ночью могут быть осадки в виде местами небольшого дождя с мокрым снегом.

В дальнейшем же, в воскресенье, в Украину придут активные атмосферные фронты.

В Укргидрометцентре, тем временем, предупреждают, что ночью и утром 13 декабря на Левобережье порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Отмечается, что 13-16 декабря, в связи со снижением температуры воздуха, на малых реках Левобережья (Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская обл.) ожидается появление первичных ледовых явлений в виде заберегов, шуги незначительной интенсивности.

На реке Лопань (суббассейн Северского Донца, Харьковская область) вероятно установление сплошного ледового покрова незначительной толщины.

В субботу температура в течение суток на северо-востоке и востоке страны -1…-6°, на остальной территории от +2° до -3° (днем на западе и юге страны +1…+6°).

В воскресенье температура ночью +2°…-3°, на северо-востоке и востоке страны -3…-8°, днем на Правобережье и в Крыму +1…+6°, на остальной территории около 0°.

Погода на следующую неделю: прогноз синоптика

Синоптик Наталья Птуха отметила, что в понедельник местами может быть гололедица, поэтому водителям следует быть максимально внимательными и осторожными.

– В воскресенье и понедельник в большинстве областей дождь и мокрый снег, в понедельник – в восточных областях. Это будет снежная фаза осадков, – предупредила Птуха.

Укргидрометцентр отмечает, что в понедельник небо над Украиной будет преимущественно облачным.

Ночью на юго-востоке, днем – везде кроме запада и юго-запада, – небольшой дождь и мокрый снег, в восточных областях преимущественно снег.

На Левобережье на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +2° до -3°, днем +1…+6°; на востоке и северо-востоке страны ночью -1…-6°, днем около 0.

Начиная с 16-17 декабря, ближе к середине следующей недели, в Украине повысится атмосферное давление.

Без осадков, только ночью 16 декабря на Левобережье местами небольшой снег. Температура ночью от +3° до -3°, днем +1…+7°, в юго-западной части +6…+11°; в восточных областях ночью -2…-7°, днем около 0°.

– Ну и в дальнейшем, до 20-х чисел, у нас будет сохраняться повышение атмосферного давления, начиная, условно, со вторника, и, преимущественно, будет погода без осадков, – рассказала Птуха.

Укргидрометцентр уточняет, что согласно консультативному прогнозу 18-22 декабря в Украине будет преимущественно без осадков, только 20 декабря на Левобережье небольшой снег. Температура ночью от +4° тепла до -3° (21-22 декабря в большинстве областей -1…-8°); днем 0…+6°. 18 декабря – +2…+8°, в южной части до +11°.

