Погода в Україні стане зимовою уже починаючи з найближчих вихідних. Очікуються дощі, мокрий сніг та посилення вітру з різким зниженням температури та ожеледицею.

Про це в інтерв’ю Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Якою буде погода в Україні на вихідні 13-14 грудня

Наталя Путха наголосила, що основну увагу варто звернути саме на вихідні, адже саме тоді погода отримає найбільш зимовий характер – уже починаючи з сьогоднішнього вечора ми відчуємо різке посилення північно-західного вітру.

Найбільше похолодання відчуватимуть північно-східні та східні області країни.

– Зміни погоди зумовлюватимуть атмосферні фронти, які переміщуються з північного заходу і заходу, і спричинюватимуть чергування дощу з мокрим снігом у багатьох регіонах, – пояснила вона.

За словами синоптикині, коливатимуться і температурні тиски. Так, у суботу, 13 грудня, у денні години буде велике підвищення атмосферного тиску в денні години, хоча вночі можуть бути опади у вигляді подекуди невеликого дощу з мокрим снігом.

Надалі ж, у неділю, в Україну надійдуть активні атмсоферні фронти.

В Укргідрометцентрі, тим часом, попереджають, що вночі та вранці 13 грудня на Лівобережжі пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Зазначається, що 13-16 грудня, у зв’язку зi зниженням температури повітря, на малих річках Лівобережжя (Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська обл.) очікується поява первинних льодових явищ у вигляді заберегів, шуги незначної інтенсивності.

На річці Лопань (суббасейн Сіверського Дінця, Харківська область) ймовірне встановлення суцільного льодового покриву незначної товщини.

У суботу температура протягом доби на північному сході та сході країни -1…-6°, на решті території від +2° до -3° (вдень на заході та півдні країни +1…+6°).

В неділю температура вночі +2°…-3°, на північному сході та сході країни -3…-8°, вдень на Правобережжі та в Криму +1…+6°, на решті території близько 0°

Погода на наступний тиждень: прогноз синоптика

Синоптик Наталя Птуха зазначила, що в понеділок місцями можуть бути ожеледиці, тож водіям варто бути максимально уважними та обережними.

– В неділю і понеділок в більшості областей дощ та мокрий сніг, в понеділок – у східних областях. Це буде снігова фаза опадів, – попередила Птуха.

Укргідрометцентр зазначає, що в понеділок небо над Україною залишатиметься переважно вкритим хмарами.

Вночі на південному сході, вдень – усюди крім заходу та південного заходу, – невеликий дощ та мокрий сніг, у східних областях переважно сніг.

На Лівобережжі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від +2° до -3°, вдень +1…+6°; на сході та північному сході країни вночі -1…-6°, вдень близько 0.

Починаючи з 16-17 грудня, ближче до середини наступного тижня, в Україні підвищиться атмосферний тиск.

Без опадів, лише вночі 16 грудня на Лівобережжі місцями невеликий сніг. Температура вночі від +3° до -3°, вдень +1…+7°, у південнозахідній частині +6…+11°; у східних областях вночі -2…-7°, вдень близько 0°.

– Ну і надалі, до 20-х чисел, у нас зберігатиметься підвищення атмосферного тиску, починаючи, умовно, з вівторка, і, переважно, буде погода без опадів, – розповіла Птуха.

Укргідрометцентр уточнює, що згідно консультативного прогнозу 18-22 грудня в Україні буде переважно без опадів, лише 20 грудня на Лівобережжі невеликий сніг. Температура вночі від +4° тепла до -3° (21-22 грудня в більшості областей -1…-8°); вдень 0…+6°. 18 грудня – +2…+8°, у південній частині до +11°.

