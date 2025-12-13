Україна входить у зимовий цикл: де буде мокрий сніг і коли різко впаде температура
- Вихідні в Україні будуть зимними – очікується мокрий сніг, дощі, сильний північно-західний вітер і помітне похолодання, подекуди ожеледиця.
- Однак вже з середини тижня погода стабілізується. Тиск зросте, опади відступлять, а температура поступово перейде до слабкого плюса в більшості регіонів.
Погода в Україні стане зимовою уже починаючи з найближчих вихідних. Очікуються дощі, мокрий сніг та посилення вітру з різким зниженням температури та ожеледицею.
Про це в інтерв’ю Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Якою буде погода в Україні на вихідні 13-14 грудня
Наталя Путха наголосила, що основну увагу варто звернути саме на вихідні, адже саме тоді погода отримає найбільш зимовий характер – уже починаючи з сьогоднішнього вечора ми відчуємо різке посилення північно-західного вітру.
Найбільше похолодання відчуватимуть північно-східні та східні області країни.
– Зміни погоди зумовлюватимуть атмосферні фронти, які переміщуються з північного заходу і заходу, і спричинюватимуть чергування дощу з мокрим снігом у багатьох регіонах, – пояснила вона.
За словами синоптикині, коливатимуться і температурні тиски. Так, у суботу, 13 грудня, у денні години буде велике підвищення атмосферного тиску в денні години, хоча вночі можуть бути опади у вигляді подекуди невеликого дощу з мокрим снігом.
Надалі ж, у неділю, в Україну надійдуть активні атмсоферні фронти.
В Укргідрометцентрі, тим часом, попереджають, що вночі та вранці 13 грудня на Лівобережжі пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).
Зазначається, що 13-16 грудня, у зв’язку зi зниженням температури повітря, на малих річках Лівобережжя (Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська обл.) очікується поява первинних льодових явищ у вигляді заберегів, шуги незначної інтенсивності.
На річці Лопань (суббасейн Сіверського Дінця, Харківська область) ймовірне встановлення суцільного льодового покриву незначної товщини.
У суботу температура протягом доби на північному сході та сході країни -1…-6°, на решті території від +2° до -3° (вдень на заході та півдні країни +1…+6°).
В неділю температура вночі +2°…-3°, на північному сході та сході країни -3…-8°, вдень на Правобережжі та в Криму +1…+6°, на решті території близько 0°
Погода на наступний тиждень: прогноз синоптика
Синоптик Наталя Птуха зазначила, що в понеділок місцями можуть бути ожеледиці, тож водіям варто бути максимально уважними та обережними.
– В неділю і понеділок в більшості областей дощ та мокрий сніг, в понеділок – у східних областях. Це буде снігова фаза опадів, – попередила Птуха.
Укргідрометцентр зазначає, що в понеділок небо над Україною залишатиметься переважно вкритим хмарами.
Вночі на південному сході, вдень – усюди крім заходу та південного заходу, – невеликий дощ та мокрий сніг, у східних областях переважно сніг.
На Лівобережжі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від +2° до -3°, вдень +1…+6°; на сході та північному сході країни вночі -1…-6°, вдень близько 0.
Починаючи з 16-17 грудня, ближче до середини наступного тижня, в Україні підвищиться атмосферний тиск.
Без опадів, лише вночі 16 грудня на Лівобережжі місцями невеликий сніг. Температура вночі від +3° до -3°, вдень +1…+7°, у південнозахідній частині +6…+11°; у східних областях вночі -2…-7°, вдень близько 0°.
– Ну і надалі, до 20-х чисел, у нас зберігатиметься підвищення атмосферного тиску, починаючи, умовно, з вівторка, і, переважно, буде погода без опадів, – розповіла Птуха.
Укргідрометцентр уточнює, що згідно консультативного прогнозу 18-22 грудня в Україні буде переважно без опадів, лише 20 грудня на Лівобережжі невеликий сніг. Температура вночі від +4° тепла до -3° (21-22 грудня в більшості областей -1…-8°); вдень 0…+6°. 18 грудня – +2…+8°, у південній частині до +11°.