В сети сообщают о «минировании» ряда поездов Укрзализныци: что известно
- 13 декабря в сети появились сообщения о якобы минировании региональных и международных рейсов, в частности Перемышль — Киев, Киев — Ужгород и Киев — Будапешт, пассажиров эвакуируют.
- По состоянию на 15:40 украинская сторона и Укрзализныця не подтверждали информацию, пассажиров призывают сохранять спокойствие и следовать инструкциям персонала.
- Пограничная служба Молдовы подтвердила проверку информации о минировании поезда Бухарест — Киев в пограничном секторе Отаци, все службы оперативно привлечены, проводятся меры безопасности.
Днем в субботу, 13 декабря, в сети начали распространяться сообщения о якобы массовом минировании поездов Укрзализныци.
Об этом сообщила пограничная полиция Молдовы.
“Минирование” поездов в Украине и Молдове 13 декабря: что известно
Около 14:00 в сети появились сообщения о минировании поезда Перемышль — Киев.
В частности, отмечалось, что пассажиров вывели из вагона прямо на поле. Публиковались также видео, на которых видно эвакуацию людей.
Через некоторое время подобные сообщения появились о поездах Киев — Ужгород и Киев — Будапешт.
Видео с эвакуацией сопровождали каждое из сообщений.
По состоянию на 16:00 Укрзализныця официально не подтвердила информацию о минировании поездов.
В то же время, пограничная служба Молдовы сообщила о проверке информации о возможном минировании международного поезда Бухарест — Киев.
Инцидент произошел 13 декабря в пограничном секторе Отаци.
По данным ведомства, в 12:57 был активирован сигнал «Взрывной BRAVO» после получения информации через Северный региональный координационный центр.
Предварительно, в 12:50 на пункте пропуска Валчинец сопровождающий поезда получил сообщение от диспетчерской службы CFM о тревоге, переданной украинской железной дорогой.
Речь шла о поезде №100, который состоял из четырех вагонов и находился в пункте пропуска на выезде из Молдовы.
Все компетентные службы были оперативно уведомлены и привлечены к проверке, а на месте проводятся мероприятия по обеспечению безопасности пассажиров, железнодорожного персонала и инфраструктуры.
В пограничной службе Молдовы подчеркнули, что максимально ответственно относятся к подобным сообщениям и пообещали информировать общественность по мере поступления подтвержденной информации.