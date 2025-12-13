Днем в субботу, 13 декабря, в сети начали распространяться сообщения о якобы массовом минировании поездов Укрзализныци.

Об этом сообщила пограничная полиция Молдовы.

“Минирование” поездов в Украине и Молдове 13 декабря: что известно

Около 14:00 в сети появились сообщения о минировании поезда Перемышль — Киев.

В частности, отмечалось, что пассажиров вывели из вагона прямо на поле. Публиковались также видео, на которых видно эвакуацию людей.

Через некоторое время подобные сообщения появились о поездах Киев — Ужгород и Киев — Будапешт.

Видео с эвакуацией сопровождали каждое из сообщений.

По состоянию на 16:00 Укрзализныця официально не подтвердила информацию о минировании поездов.

В то же время, пограничная служба Молдовы сообщила о проверке информации о возможном минировании международного поезда Бухарест — Киев.

Инцидент произошел 13 декабря в пограничном секторе Отаци.

По данным ведомства, в 12:57 был активирован сигнал «Взрывной BRAVO» после получения информации через Северный региональный координационный центр.

Предварительно, в 12:50 на пункте пропуска Валчинец сопровождающий поезда получил сообщение от диспетчерской службы CFM о тревоге, переданной украинской железной дорогой.

Речь шла о поезде №100, который состоял из четырех вагонов и находился в пункте пропуска на выезде из Молдовы.

Все компетентные службы были оперативно уведомлены и привлечены к проверке, а на месте проводятся мероприятия по обеспечению безопасности пассажиров, железнодорожного персонала и инфраструктуры.

В пограничной службе Молдовы подчеркнули, что максимально ответственно относятся к подобным сообщениям и пообещали информировать общественность по мере поступления подтвержденной информации.

