Вдень суботи, 13 грудня, у мережі почали ширитись повідомлення про нібито масове мінування потягів Укрзалізниці.

Про це повідомила прикордонна поліція Молдови.

“Мінування” потягів в Україні та Молдові 13 грудня: що відомо

Близько 14:00 в мережі з’явилися повідомлення про мінування потягу Перемишль — Київ.

Зокрема, зазначалося, що пасажирів вивели з вагона просто на поле. Публікувалися також відео, на яких видно евакуацію людей.

За деякий час подібні повідомлення з’явилися про потяги Київ — Ужгород та Київ — Будапешт.

Відео з евакуацією супроводжували кожне з повідомлень.

Станом на 16:00 Укрзалізниця офіційно не підтвердила інформацію про мінування потягів.

Водночас, прикордонна служба Молдови повідомила про перевірку інформації щодо ймовірного мінування міжнародного поїзда Бухарест — Київ.

Інцидент стався 13 грудня у прикордонному секторі Отаци.

За даними відомства, о 12:57 було активовано сигнал Вибуховий BRAVO після отримання інформації через Північний регіональний координаційний центр.

Попередньо, о 12:50 на пункті пропуску Валчинець супроводжуючий поїзда отримав повідомлення від диспетчерської служби CFM про тривогу, передану українською залізницею.

Йшлося про поїзд №100, який складався з чотирьох вагонів і перебував у пункті пропуску на виїзді з Молдови.

Всі компетентні служби були оперативно сповіщені та залучені до перевірки, а на місці проводяться заходи для забезпечення безпеки пасажирів, залізничного персоналу та інфраструктури.

У прикордонній службі Молдови наголосили, що максимально відповідально ставляться до подібних повідомлень і пообіцяли інформувати громадськість у міру надходження підтвердженої інформації.

