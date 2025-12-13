У мережі повідомляють про “мінування” низки потягів Укрзалізниці: що відомо
- 13 грудня у мережі з’явилися повідомлення про нібито мінування регіональних і міжнародних рейсів, зокрема Перемишль — Київ, Київ — Ужгород та Київ — Будапешт, пасажирів евакуюють.
- Станом на 15:40 українська сторона та Укрзалізниця не підтверджували інформацію, пасажирів закликають зберігати спокій і слідувати інструкціям персоналу.
- Прикордонна служба Молдови підтвердила перевірку інформації про мінування поїзда Бухарест — Київ у прикордонному секторі Отаци, всі служби оперативно залучені, проводяться заходи безпеки.
Вдень суботи, 13 грудня, у мережі почали ширитись повідомлення про нібито масове мінування потягів Укрзалізниці.
Про це повідомила прикордонна поліція Молдови.
“Мінування” потягів в Україні та Молдові 13 грудня: що відомо
Близько 14:00 в мережі з’явилися повідомлення про мінування потягу Перемишль — Київ.
Зокрема, зазначалося, що пасажирів вивели з вагона просто на поле. Публікувалися також відео, на яких видно евакуацію людей.
За деякий час подібні повідомлення з’явилися про потяги Київ — Ужгород та Київ — Будапешт.
Відео з евакуацією супроводжували кожне з повідомлень.
Станом на 16:00 Укрзалізниця офіційно не підтвердила інформацію про мінування потягів.
Водночас, прикордонна служба Молдови повідомила про перевірку інформації щодо ймовірного мінування міжнародного поїзда Бухарест — Київ.
Інцидент стався 13 грудня у прикордонному секторі Отаци.
За даними відомства, о 12:57 було активовано сигнал Вибуховий BRAVO після отримання інформації через Північний регіональний координаційний центр.
Попередньо, о 12:50 на пункті пропуску Валчинець супроводжуючий поїзда отримав повідомлення від диспетчерської служби CFM про тривогу, передану українською залізницею.
Йшлося про поїзд №100, який складався з чотирьох вагонів і перебував у пункті пропуску на виїзді з Молдови.
Всі компетентні служби були оперативно сповіщені та залучені до перевірки, а на місці проводяться заходи для забезпечення безпеки пасажирів, залізничного персоналу та інфраструктури.
У прикордонній службі Молдови наголосили, що максимально відповідально ставляться до подібних повідомлень і пообіцяли інформувати громадськість у міру надходження підтвердженої інформації.