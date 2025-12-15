Операция по освобождению Купянска Харьковской области проводится осторожно и взвешенно, чтобы избежать жертв среди мирного населения и минимизировать потери среди личного состава.

Об этом заявил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Купянска.

Ситуация в Купянске 15 декабря

По словам, ситуация в Купянске развивается, потому что сейчас фактически российские оккупанты находятся заблокированными в городе, поскольку происходит их постепенная ликвидация.

— Вы могли слышать новости о том, как это происходит. В частности, об освобождении гражданских заложников, которых россияне использовали в качестве живого щита, включая детей. Это объясняет, почему это не происходит мгновенно, — сказал Трегубов.

Начальник управления коммуникации Объединенных сил отметил, что было бы проще наносить удары исключительно по тем позициям, где засели войска РФ, но в результате этого могли бы возникнуть гражданские жертвы и разрушения, которых стремятся избежать.

С другой стороны, командование хочет предотвратить и минимизировать потери с украинской стороны в городских штурмах. Поэтому действия по ликвидации состава россиян в Купянске продолжаются осторожно, объяснил Трегубов.

По его словам, в городе оккупанты сместились с севера немного к центру. По состоянию на конец прошлой недели, по предварительным оценкам украинской разведки, в рациях находилось 40 активных позывных.

— Это означает, что 40 человек активно используют рацию, 40 уникальных пользователей рации. Обычно одна рация на три человека, может, на четыре. Соответственно, считаем, что их где-то от 100 до 200. По нашим оценкам, скорее всего ближе к сотне, — подчеркнул Трегубов.

В то же время вокруг Волчанска Харьковской области враг пытается наступать и инфильтрироваться, а украинская оборона пока базируется на реке Волчьей, сказал начальник управления коммуникации Объединенных сил.

Кроме этого, на Лиманском направлении происходит активное наступление российской армии, в частности в направлении Лимана, отметил Трегубов, поэтому ситуация там остается непростой.

Ситуация на Великобурлукском направлении относительно стабильна, сказал начальник управления коммуникации Объединенных сил. По его словам, в районе Боровой враг продолжает попытки наступления, однако они остаются безрезультатными.

