Операція зі звільнення Куп’янська Харківської області проводиться обережно та виважено, щоб уникнути жертв серед мирного населення та мінімізувати втрати серед особового складу.

Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини, відповідаючи на питання про ситуацію навколо Куп’янська.

Ситуація у Куп’янську 15 грудня

Ситуація у Куп’янську розвивається, бо наразі російські окупанти фактично заблоковані у місті, відбувається їхня поступова ліквідація.

Зараз дивляться

– Ви могли чути новини з того, як це відбувається. Зокрема, про звільнення цивільних заручників, яких росіяни використовували як живий щит, включно з дітьми. Це пояснює, чому це не відбувається миттєво, – сказав Трегубов.

Начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил зазначив, що було б простіше завдавати ударів виключно по тих позиціях, де засіли війська РФ, але внаслідок цього могли б виникнути цивільні жертви та руйнування, яких прагнуть уникнути.

З іншого боку, командування хоче запобігти та мінімізувати втрати з українського боку в міських штурмах. Тому дії з ліквідації складу росіян у Куп’янську тривають обережно, пояснив Трегубов.

За його словами, у місті окупанти змістилися з півночі трохи до центру. Станом на кінець минулого тижня, за попередніми оцінками української розвідки, у раціях перебувало 40 активних позивних.

– Це означає, що 40 людей активно використовують рацію, 40 унікальних користувачів рації. Зазвичай, одна рація на три особи, може, на чотири. Відповідно до цього вважаємо, що їх десь від 100 до 200. За нашими оцінками, найімовірніше, ближче до сотні, – наголосив Трегубов.

Водночас навколо Вовчанська Харківської області ворог намагається наступати та інфільтруватися, а українська оборона наразі базується на річці Вовчій, сказав начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил.

Крім цього, на Лиманському напрямку відбувається активний наступ російської армії, зокрема у напрямку Лимана, тому ситуація там залишається непростою.

Ситуація на Великобурлуцькому напрямку є відносно стабільною, сказав начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил. У районі Борової ворог продовжує спроби наступу, проте вони залишаються безрезультатними.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.