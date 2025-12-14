Из Купянска Харьковской области удалось вывезти троих детей, среди которых — двухлетняя девочка.

Об этом заявил глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

Эвакуация детей из Купянска

По его словам, вечером 13 декабря украинским военным удалось эвакуировать еще 14 жителей из Купянска в Харьков. Среди них было трое несовершеннолетних, в том числе двухлетний ребенок.

Еще днем 13 декабря сообщалось, что из Купянска вывезли девять человек.

Командир взвода 127 отдельной тяжелой механизированной Харьковской бригады рассказал журналистам Суспільне новини, как именно удалось эвакуировать людей.

По его словам, 13 декабря в центре Купянска продолжалась поисково-штурмовая операция на проспекте Конституции.

Военный рассказал, что во время зачистки одной из многоэтажек украинские бойцы обнаружили двух российских оккупантов, которые скрывались в подвале, удерживая гражданских лиц: троих детей и 11 взрослых.

Он объяснил, что военные РФ фактически прикрывались украинскими гражданами, создав из них “живой щит”.

После ликвидации оккупантов украинские военные немедленно организовали эвакуацию гражданских лиц. Людей сопровождали пешком по городу под прикрытием дрона, а затем вывезли двумя группами и передали сотрудникам СБУ.

Кроме двухлетней девочки, среди вывезенных из Купянска детей были два мальчика в возрасте 9 и 17 лет.

14 декабря начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что специальная операция Сил обороны Украины в Купянске была тщательно спланирована и продолжалась с осени.

