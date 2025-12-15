Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали российского агента, который готовил покушение на чиновника оборонного завода в Запорожье.

Задержание агента РФ, готовящего покушение на сотрудника завода ОПК

Как сообщили в СБУ, 23-летний безработный из Запорожья готовил покушение на ведущего специалиста местного завода оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

В поле зрения вражеских спецслужб он попал, когда искал “легкие заработки” в Telegram-каналах. Впоследствии россияне поручили ему подготовить физическую ликвидацию высокопоставленного чиновника после выполнения тестового задания.

Агент РФ начал собирать информацию о “заказанном” лице, графике работы и маршрутах движения в Запорожье, когда ему пообещали “быстрый подработок”. В то же время он организовал “наблюдательный пост” напротив контрольно-пропускного пункта промышленного объекта для слежки за чиновником.

В СБУ задокументировали, что российский агент снял видеозапись, когда сотрудник завода выходил через КПП. После этого он скрытно следовал “по пятам” за мужчиной, чтобы отследить его домашний адрес.

После завершения разведки агент РФ отчитался через мессенджер о своей работе российскому куратору, приложив к сообщению файлы видеонаблюдения.

Вскоре мужчина ждал от представителя российской спецслужбы дальнейших указаний о способах ликвидации украинского инженера.

Кроме этого, агент РФ одновременно с выполнением основной задачи отслеживал локации Сил обороны в Запорожье, которые россияне планировали атаковать управляемыми авиабомбами.

В СБУ отмечают, что российского агента удалось задержать, когда он проводил разведку возле военного транспорта. Во время обыска у него изъяли телефон, с которого он “докладывал” о подготовке к покушению.

Агенту РФ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

