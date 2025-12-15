Служба безпеки України та Національна поліція затримали російського агента, який готував замах на посадовця оборонного заводу в Запоріжжі.

Як повідомили у СБУ, 23-річний безробітний із Запоріжжя готував замах на провідного спеціаліста місцевого заводу оборонно-промислового комплексу (ОПК) України.

У поле зору ворожих спецслужб він потрапив, коли шукав “легкі заробітки” у Telegram-каналах. Згодом росіяни доручили йому підготувати фізичну ліквідацію високопосадовця після виконання тестового завдання.

Агент РФ почав збирати інформацію про “замовлену” особу, графік роботи та маршрути руху в Запоріжжі, коли йому пообіцяли “швидку підробітку”. Водночас він організував “спостережний пост” навпроти контрольно-пропускного пункту промислового об’єкта для стеження за посадовцем.

У СБУ задокументували, що російський агент відзняв відеозапис, коли співробітник заводу виходив через КПП. Після цього він приховано йшов “по п’ятах” чоловіка, щоб відстежити домашню адресу.

Після завершення розвідки агент РФ звітував через месенджер про свою роботу російському куратору, додавши до повідомлення файли відеоспостереження.

Згодом чоловік чекав від представника російської спецслужби подальших вказівок щодо способів ліквідації українського інженера.

Крім цього, агент РФ одночасно з виконанням основного завдання відстежував локації Сил оборони у Запоріжжі, які росіяни планували атакувати керованими авіабомбами.

У СБУ зазначають, що російського агента вдалося затримати, коли він проводив дорозвідку біля військового транспорту. Під час обшуку в нього вилучили телефон, з якого він “доповідав” про підготовку до замаху.

Агенту РФ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

