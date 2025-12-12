Беспилотники СБУ повторно ударили по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море, в результате чего производственные процессы были приостановлены.

Дроны СБУ поразили нефтедобывающие платформы РФ в Каспийском море

Как сообщают источники Фактов ICTV в СБУ, дальнобойные дроны Центра спецопераций Альфа СБУ во второй раз на этой неделе успешно атаковали нефтедобывающую платформу им. Филановского. Кроме того, была поражена другая платформа – им. Корчагина. Оба объекта принадлежат компании Лукойл-Нижневолжскнефть и работают в Каспийском море.

По предварительной информации, беспилотники СБУ повредили критическое оборудование на обеих ледостойких платформах, что привело к приостановке производственных процессов.

Месторождение им. Филановский является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы оценивают в 129 млн тонн нефти и 30 млрд куб. газа.

— СБУ продолжает системную работу, направленную на сокращение поступлений в бюджет России от нефтегазового сектора. Частота, география и точность ударов — это сигнал России, пока продолжается ее агрессия, “бавовна” будет пылать на всех российских объектах, которые работаю на войну, — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, что на днях беспилотники СБУ сумели парализовать работу российской нефтедобывающей платформы в акватории Каспийского моря.

