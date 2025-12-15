Переговоры представителей Украины с американской делегацией в Берлине о прекращении полномасштабной войны были конструктивными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на закрытии Немецко-украинского экономического форума.

Зеленский о переговорах Украины и США в Берлине

— У нас всегда такие разговоры. Они непростые, скажу честно. Но разговор был продуктивным. Очень много деталей. Важно, чтобы мир стал достойным. Есть важное слово, на котором мы часто фокусируемся: достоинство. Это то, что остановило Россию. Люди такие в Украине, — сказал Зеленский.

По словам президента, важно, что уделяется значительное время и серьезное внимание диалогу, а команды работают, идут по пунктам и определяют шаги, направленные на достойный мир.

Как отметил глава государства, продолжится дипломатия, направленная на окончание войны.

И нужно не забывать – откуда в Европу пришла эта война, кто ее принес и кто делает абсолютно справедливые вещи, подчеркнул Зеленский, чтобы защититься от войны.

Европейское единение действительно возвращает ситуации справедливость, считает президент.

Очень важно, что Украина во время такой войны не только обращается за помощью и поддержкой, сказал Зеленский, но и предлагает совместные проекты, производство и результаты, которые могут усилить всех.

Конечно, в первую очередь это оборонное производство, объяснил президент. Он уверяет, что украинская сторона делает максимум, чтобы наши оборонные технологии шли на опережение и давали воинам результаты на поле боя.

