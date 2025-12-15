Фактично зараз в Україні немає жодної електростанції, яка не постраждала б від російських ударів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на закритті Німецько-українського економічного форуму 15 грудня.

Зеленський про удари РФ по електростанціях в Україні

За словами президента, тривають дипломатичні процеси та переговори, які можуть наблизити закінчення війни. Але потрібно не забувати, що російські удари тривають щодня, зазначив Зеленський.

Як стверджує глава держави, російський диктатор Володимир Путін використовує жорстокість ударів як важіль у перемовинах. Зокрема, багато місяців основною мішенню російських ударних дронів та ракет є українська енергетика.

Фактично зараз в Україні немає жодної електростанції, заявив Зеленський, яка не постраждала б від російських ударів. І такому терористичному тиску важко протистояти, звернув увагу він.

– Але наші люди це роблять. Ми після кожного удару стараємось все відновити. Для цього ми потребуємо подальшої підтримки, як від німецького уряду. І найважливіше – це підтримка для нашої ППО, так і від німецьких компаній. Будь ласка, будьте з Україною і надалі, – зазначив Зеленський.

Здатність України відновлюватися після ударів, виробляти зброю, завдавати ударів у відповідь, збивати російські ракети та дрони – це наші важелі у перемовинах, стверджує президент.

На його думку, кожне рішення, яке посилює Україну та Європу, допомагає наблизити завершення війни. Це спосіб переконати Росію, що їхні цілі є недосяжними, наголосив Володимир Зеленський.

