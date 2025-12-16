Совет Европы приступает к созданию Комиссии по рассмотрению заявлений в рамках механизма возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией в Украине. Соответствующая конвенция уже подписана в Гааге.

Об этом говорится на официальном сайте Совета Европы 16 декабря.

Комиссия для компенсации ущерба Украине

Конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины, которая является частью механизма компенсации ущерба, вызванного агрессией РФ, первыми подписали министры иностранных дел Украины Андрей Сибига, Нидерландов Дэвид ван Вил и Молдовы Михай Попшой.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе во время пресс-конференции рассказал, что партнеры Украины несут ответственность за защиту ее права на будущее, в частности, как оружием, так и обеспечением справедливости.

В первый день документ подпишут сразу 35 стран, подчеркнул Берсе.

— Конвенция Совета Европы, которая открыта для подписания, является справедливостью. Это справедливость для похищенных и депортированных детей, жизней, отмеченных травмами, и тех, кто никогда не вернется, — объяснил Берсе.

По его мнению, создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины является историческим шагом в международном праве, ведь это независимый инструмент, который должен быть центральным при рассмотрении вопроса репараций на мирных переговорах.

Генсек Совета Европы подчеркнул, что конвенция открыта для присоединения всех стран мира на равных условиях, выразив надежду на увеличение количества подписантов в будущем.

Берсе напомнил о создании в 2023 году Реестра убытков для Украины, к которому уже присоединились 44 государства и ЕС. Учитывая более 85 тыс. поданных заявлений, следующим этапом станет переход от фиксации убытков к принятию решений о непосредственных выплатах.

