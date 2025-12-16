Рада Європи переходить до створення Комісії з розгляду заяв у рамках механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією в Україні. Відповідну конвенцію вже підписано у Гаазі.

Про це йдеться на офіційному сайті Ради Європи 16 грудня.

Комісія для компенсації збитків Україні

Конвенцію про заснування Міжнародної комісії з розгляду заяв для України, яка є частиною механізму компенсації збитків, викликаних агресією РФ, першими підписали міністри закордонних справ України Андрій Сибіга, Нідерландів Девід ван Віл та Молдови Міхай Попшой.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе під час пресконференції розповів, що партнери України несуть відповідальність за захист її права на майбутнє як зброєю, так і забезпеченням справедливості.

У перший день документ підпишуть одразу 35 країн, наголосив Берсе.

– Конвенція Ради Європи, яка відкрита для підписання, є справедливістю. Це справедливість для викрадених і депортованих дітей, життів, позначених травмами, і тих, хто ніколи не повернеться, – пояснив Берсе.

На його думку, створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України є історичним кроком у міжнародному праві, адже це незалежний інструмент, який повинен бути центральним під час розгляду питання репарацій на мирних переговорах.

Генсек Ради Європи наголосив, що конвенція відкрита для приєднання всіх країн світу на рівних умовах, висловивши сподівання на збільшення кількості підписантів у майбутньому.

Берсе нагадав про створення у 2023 році Реєстру збитків для України, до якого вже долучилися 44 держави та ЄС. З огляду на понад 85 тис. поданих заяв, наступним етапом стане перехід від фіксації збитків до ухвалення рішень про безпосередні виплати.

