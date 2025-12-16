ВСУ поразили РСЗО Ураган в Благодатном и скопление врага возле Покровска
- Силы специальных операций ВСУ успешно поразили российские военные объекты на временно оккупированной части Донецкой области, используя ударные дроны FP-2.
- Удары пришлись по РСЗО БМ-27 Ураган в Благодарном и месту скопления личного состава оккупантов вблизи Покровска.
Вооруженные силы Украины поразили РСЗО БМ-27 Ураган и личный состав российских войск в Донецкой области.
Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ, опубликовав видеозапись с зафиксированным поражением.
Удар по РСЗО Ураган и оккупантам в Донецкой области
Как рассказали в ССО ВСУ, в ночь на 16 декабря удалось успешно поразить вражеские цели на временно оккупированной территории в Донецкой области с использованием ударных беспилотников FP-2.
— Силы специальных операций продолжают применять асимметричные действия для подрыва наступательных способностей российской армии, — говорится в сообщении.
По информации Сил специальных операций, в населенном пункте Благодатное ВСУ отработали по месту хранения РСЗО БМ-27 Ураган и месту расположения экипажей указанных систем.
В то же время в районе Покровска Донецкой области ССО Вооруженных сил Украины поразили место скопления личного состава российских войск.
Фото: ССО ВСУ