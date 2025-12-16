Вооруженные силы Украины поразили РСЗО БМ-27 Ураган и личный состав российских войск в Донецкой области.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ, опубликовав видеозапись с зафиксированным поражением.

Удар по РСЗО Ураган и оккупантам в Донецкой области

Как рассказали в ССО ВСУ, в ночь на 16 декабря удалось успешно поразить вражеские цели на временно оккупированной территории в Донецкой области с использованием ударных беспилотников FP-2.

Сейчас смотрят

— Силы специальных операций продолжают применять асимметричные действия для подрыва наступательных способностей российской армии, — говорится в сообщении.

По информации Сил специальных операций, в населенном пункте Благодатное ВСУ отработали по месту хранения РСЗО БМ-27 Ураган и месту расположения экипажей указанных систем.

В то же время в районе Покровска Донецкой области ССО Вооруженных сил Украины поразили место скопления личного состава российских войск.

Фото: ССО ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.