Программа 3 000 км по Украине от Укрзализныци стала очень популярной среди украинцев. Многие люди уже воспользовались возможностью поехать к родственникам в прифронтовые регионы или наоборот, чтобы встретиться с близкими.

Сколько украинцев активировали программу 3 000 км от УЗ, читайте в нашем материале.

Сколько украинцев активировали программу 3000 километров по Украине в приложении УЗ

Напомним, что программа позволяет оформлять бесплатные поездки как в прифронтовые регионы, так и в другие части страны. Программа предусматривает использование примерно 3 000 километров, которые можно потратить на несколько поездок.

Премьер Юлия Свириденко в своем ТГ-канале рассказала, что уже более 300 тысяч украинцев активировали программу в приложении УЗ.

Также она сообщила, сколько билетов оформили по программе 3 000 км. По ее словам, с момента старта, то есть с 3 декабря, оформлено более 24 тысяч билетов. Программой активно пользуются волонтеры, студенты и дети из прифронтовых территорий.

Самые популярные маршруты — Киев-Конотоп, Киев-Николаев, Харьков-Киев, Одесса-Днепр, Днепр-Львов. Инициатива работает в тестовом режиме на поездах в и из прифронтовых регионов, чтобы семьи могли навестить близких у фронта или переехать в более безопасные области на зиму.

Как воспользоваться бесплатными 3000 км от УЗ

Бесплатные билеты доступны только на свободные места в плацкартных и купейных вагонах, региональных поездах и во втором классе Интерсити. В программе участвуют 24 маршрута, а первые поезда отправились 5 декабря.

Чтобы активировать бонусные километры:

Установите или обновите приложение Укрзализныци.

Пройдите верификацию через Дія.Підпис.

В меню нажмите на отметку 3 000 и активируйте участие в программе.

Выберите поезд с соответствующей отметкой — стоимость поездки будет списываться с бонусного километрового счета.

