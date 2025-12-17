Програма 3 000 км Україною від Укрзалізниці стала дуже популярною серед українців. Багато людей вже скористалися можливістю поїхати до родичів у прифронтові регіони або навпаки, щоб зустрітися з близькими.

Cкільки українців активували програму 3 000 км від УЗ, читайте в нашому матеріалі.

Скільки українців активували програму 3000 кілометрів Україною в додатку УЗ

Нагадаємо, що програма дозволяє оформляти безкоштовні поїздки як до прифронтових регіонів, так і в інші частини країни. Програма передбачає використання приблизно 3 000 кілометрів, які можна витратити на кілька поїздок.

Прем’єрка Юлія Свириденко у своєму ТГ-каналі розповіла, що вже понад 300 тисяч українців активували програму в додатку УЗ.

Також вона проінформувала, скільки квитків оформили за програмою 3 000 км. За її словами, з моменту старту, тобто від 3 грудня оформлено понад 24 тисяч квитків. Програмою активно користуються волонтери, студенти та діти з прифронтових територій.

Найпопулярніші маршрути – Київ-Конотоп, Київ-Миколаїв, Харків-Київ, Одеса-Дніпро, Дніпро-Львів. Ініціатива працює в тестовому режимі на поїздах до та з прифронтових регіонів, щоб родини могли відвідати близьких біля фронту або переїхати в безпечніші області на зиму.

Як скористатися безкоштовними 3000 км від УЗ

Безоплатні квитки доступні лише на вільні місця у плацкартних і купейних вагонах, регіональних поїздах та у другому класі Інтерсіті. У програмі беруть участь 24 маршрути, а перші поїзди вирушили 5 грудня.

Щоб активувати бонусні кілометри:

Встановіть або оновіть застосунок Укрзалізниці. Пройдіть верифікацію через Дія.Підпис. У меню натисніть на позначку 3 000 та активуйте участь у програмі. Оберіть поїзд із відповідною позначкою – вартість поїздки списуватиметься з бонусного кілометрового рахунку.

