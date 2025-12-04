Украинцы получили возможность присоединиться к программе Укрзализныци, которая позволяет оформлять бесплатные поездки как в прифронтовые области, так и в другие направления внутри страны. Инициатива предусматривает использование набора ориентировочно 3 000 километров, которые можно потратить на несколько поездок.

По данным Укрзализныци, в течение первых суток с начала работы программы пассажиры оформили поездок более чем на 2,5 млн километров. В целом украинцы получили более 4 000 билетов в направлении прифронтовых регионов и обратно.

Наибольший спрос зафиксирован на маршрутах из Харькова и Запорожья. Количество зарегистрированных пользователей в день запуска превысило 100 тысяч.

Почему нет возможности выбрать билет на поезд за 3 000 км от УЗ, читайте в нашем материале.

Как купить билет на бесплатные 3 000 км от УЗ

Бесплатные билеты предоставляются только на свободные места в плацкартных и купейных вагонах, региональных поездах и во втором классе Интерсити. Всего в программе участвуют 24 определенные маршрута, а первые поезда в рамках инициативы отправятся 5 декабря.

Как активировать бонусные километры:

  • установить или обновить приложение Укрзализныци;
  • пройти верификацию через Дія.Підпис;
  • в меню нажать на отметку 3000 и активировать участие в программе;
  • выбрать поезд с соответствующей отметкой — стоимость будет списана с бонусного километрового счета.

3 000 км от УЗ: не могу купить билет

На Facebook-странице Укрзализныци пользователи массово сообщают о трудностях, возникших уже в первый день запуска программы 3 000 км по Украине. В комментариях люди жалуются на ошибки при оформлении поездок, зависание приложения, невозможность завершить покупку и другие технические проблемы.

Проблеми з квитками УЗ

Скрин Укрзализныця

В ответах сотрудники Укрзализныци объяснили, что подобные сбои вызваны чрезвычайно высоким спросом, который резко вырос после старта программы. Из-за огромного количества одновременных обращений система оказалась фактически перегруженной, что привело к техническим сбоям и незавершению процесса оформления билетов.

Почему по программе 3 000 км от УЗ не удается купить билет:

  1. Билетов на нужный рейс уже нет, ведь спрос на программу оказался чрезвычайно высоким, поэтому места на популярных направлениях раскупают буквально за минуты. Если в приложении не показывает доступные билеты — скорее всего, весь лимит уже выбрали другие пассажиры.
  2. С первого дня запуска на сервис одновременно зашли сотни тысяч человек, что привело к пиковой нагрузке. В такие моменты система некорректно отображает наличие билетов или не дает завершить оформление.

Также пользователи жалуются на Facebook-странице Укрзализныци, что деньги и километры за билеты списываются, но сам билет не приходит ни на электронную почту, ни в приложение.

В Укрзализныце объяснили, что это связано со сбоем в работе платежного шлюза. В таких случаях пассажиров просят дождаться автоматического возврата средств, который должен произойти после отклонения операции банком.

