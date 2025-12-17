Администрация президента США Дональда Трампа призывает отдельные государства Европейского Союза воздержаться от поддержки идеи использования около 210 млрд. евро замороженных российских активов для финансирования помощи Украине.

Трамп выступает против передачи Украине замороженных активов РФ

Из-за отсутствия общей позиции в ЕС сейчас рассматривают альтернативные механизмы поддержки, в частности кредитные инструменты или двусторонние финансовые договоренности.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, представители команды Трампа напрямую контактировали с рядом правительств ЕС.

В первую очередь, теми, которые в Вашингтоне считают дружественными, убеждая их не поддерживать использование российских активов в качестве источников финансирования Украины.

В результате в группу скептиков присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия, что еще больше усложнило достижение компромисса.

Официально возражения объясняют рисками для налогоплательщиков и возможными судебными исками со стороны России.

Особо сдержанную позицию занимает Бельгия, где сосредоточена значительная часть замороженных активов РФ в Европе. Брюссель опасается, что в случае проигрыша в судах финансовая ответственность ляжет именно на бельгийское государство.

В то же время, по словам европейских чиновников, проблема выходит за рамки юридических рисков.

– Они хотят сделать нас слабыми, – признал один из высокопоставленных чиновников ЕС, комментируя действия администрации Трампа.

По его мнению, Вашингтон пытается расколоть Европу и снизить ее способность самостоятельно принимать решения в сфере безопасности.

Уже в следующем году Украина может столкнуться с дефицитом бюджета более чем в 70 млрд евро.

При отсутствии стабильных финансовых поступлений государство будет вынуждено сокращать расходы, что напрямую повлияет как на оборонный сектор, так и на социальные программы.

Европейские лидеры признают, что срыв договоренностей по российским активам может иметь критические последствия не только для Украины, но и самого Евросоюза.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что неспособность принять решение продемонстрирует слабость Европы в решающий исторический момент.

Ситуацию дополнительно усложняют сообщения о возможном мирном плане, который по утечкам могут согласовывать Белый дом и Кремль.

Согласно этой информации, США рассматривают вариант направления части замороженных активов РФ на восстановление Украины, но под американским контролем.

Такой подход противоречит позиции Франции и ряда других стран ЕС, которые настаивают, что средства должны использоваться в первую очередь для нужд Украины и европейских оборонных программ без внешнего давления.

На фоне тупика в переговорах в Брюсселе все чаще раздаются предложения принять решение квалифицированным большинством голосов, минуя сопротивление отдельных государств.

В то же время, дипломаты признают, что такой шаг может окончательно взорвать и без того хрупкое единство ЕС и спровоцировать глубокий политический кризис внутри блока.

