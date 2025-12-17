На війні загинув режисер, журналіст і військовослужбовець Костянтин Штифурак, командир відділення БПЛА на псевдо Режисер.

Про втрату повідомив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

На фронті загинув Костянтин Штифурак

У навчальному закладі зазначили, що Костянтин Штифурак був випускником історичного факультету та сином доцента кафедри психології та соціальної роботи Володимира Штифурака.

Під час служби він обіймав посаду командира відділення безпілотних літальних апаратів і виконував бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення.

– Колектив Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з глибоким сумом сповіщає про загибель Костянтина Штифурака, випускника історичного факультету, сина доцента кафедри психології та соціальної роботи Володимира Штифурака, – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Штифурака

Костянтин Штифурак проходив військову службу як командир відділення БПЛА (позивний Режисер), сумлінно та відповідально виконуючи бойові завдання на лінії бойових зіткнень.

У мирному житті Костянтин був журналістом і режисером.

З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну він свідомо став на захист Батьківщини та до останнього залишався в строю, демонструючи мужність, стійкість, відповідальність і вірність Україні.

До повномасштабної війни Костянтин Штифурак працював оператором і знімав відео для різних проєктів.

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн згадав його як відповідального і відкритого до будь-яких творчих завдань фахівця.

– Безвідмовний та відповідальний, він погоджувався на будь-яку пропозицію. Останні роки до 2022-го працював оператором, зокрема один з небагатьох знімав відео з квадрокоптерів, коли це ще не було мейнстримом. Пам’ятаю, як без вагань та оцих-от загинань пальців радо погодився відзняти нелегальний міні-НПЗ на Харківщині, – розповів Куюн.

Улітку 2022 року Штифурак приєднався до Сил оборони України.

Він служив командиром відділення БПЛА підрозділу Пекельні шершні 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

За службу був нагороджений медаллю За військову службу Україні.

Під час виконання обов’язків допомагав із волонтерськими зборами та опікувався тваринами.

