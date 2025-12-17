Слив частных фото Шабунина: что известно и реакция ГБР, ОГП, омбудсмена
- Глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин обвинил ГБР в "сливе" интимных фото с изъятого телефона.
- В ГБР, Офисе генпрокурора отреагировали на это, к тому же, свою позицию относительно ситуации высказал Омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин заявил, что представители ГБР и Офиса генпрокурора причастны к распространению в интернете его личных фотографий. В ГБР отреагировали на обвинения и пообещали провести служебную проверку.
Что говорит сам Шабунин
В своем Facebook глава ЦПК написал, что частные снимки появились в Telegram-каналах после того, как представители ГБР и Офиса генпрокурора во время обыска получили доступ к его телефону.
— ГБР и ОГП слили в ТГ-каналы мои интимные фото с телефона, изъятого во время обыска. Так Сухачев, Кравченко и ко “ответили” на публикацию нами сайта с перечнем силовиков, которые уничтожали НАБУ/САП… Должен признать, что публикация интимных фото с изъятого при обыске телефона – это новое дно, — написал Шабунин.
Он указывает, что эти действия являются попыткой мести за деятельность ЦПК, который обнародовал материалы о вмешательстве силовиков в работу НАБУ и САП.
До этого, а именно 19 ноября, активист сообщал о другом случае. По его словам, накануне следственных действий представитель СБУ якобы выхватил у него телефон и скрылся. Шабунин предполагает, что источником “слитых” фотографий могло стать именно это устройство.
Что говорят в ГБР
В Государственном бюро расследований отметили, что тщательно проверят информацию, распространенную в СМИ. В ведомстве назвали обвинения “ложными”, но пообещали разобраться с сотрудниками, у которых был доступ к вещественным доказательствам.
— Бюро тщательно проверит всех сотрудников, которые контактировали с данным видом доказательств. В случае установления фактов причастности к инциденту сотрудников Бюро, будут приняты жесткие меры реагирования и привлечены виновные лица к предусмотренной законом ответственности, — говорится в сообщении.
При этом в ГБР подчеркнули, что работают “исключительно в рамках действующего законодательства”.
Позиция Офиса генпрокурора
В Офисе генпрокурора (ОГП) отрицают любую причастность к распространению личных фотографий Шабунина, пишет Суспільне. В ведомстве подчеркнули, что пока не получали от активиста заявлений о преступлении.
— Публичные попытки безосновательно связать органы прокуратуры с несанкционированным распространением информации из материалов уголовного производства не основаны на фактах и имеют признаки умышленной дискредитации института. Прокуратура не участвует в информационных кампаниях и не комментирует предположения, — говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора объяснили юридический нюанс: если распространенные фото не являются частью материалов уголовного дела, а их публикация является нарушением неприкосновенности частной жизни, то расследование возможно исключительно по заявлению потерпевшего.
Реакция Омбудсмена
Как отметил Омбудсмен Дмитрий Лубинец, распространение персональных данных во время проведения следственных действий недопустимо.
— Независимо от личности, ее публичности или общественного отношения к ней, вмешательство в частную жизнь и распространение персональных данных без законных оснований является прямым нарушением Конституции Украины, требований Уголовного процессуального кодекса и законодательства в сфере защиты персональных данных, — написал он в Telegram.
Лубинец отметил, что у него особое беспокойство вызывают случаи, когда материалы с носителей информации, изъятых в рамках следствия, становятся предметом публичного обсуждения или распространяются за пределами процессуального производства.
— Такие действия подрывают доверие к правоохранительной системе и формируют опасный сигнал о вседозволенности силовых структур, — отметил он.
Напомним, что 11 июля 2025 года стало известно, что ГБР сообщило о подозрении общественному активисту и руководителю ОО Центр противодействия коррупции Виталию Шабунину в связи с якобы уклонением от военной службы и мошенничеством. В ГБР отмечают, что подозрение не связано с его профессиональной деятельностью.
По данным Бюро, подозреваемый мобилизовался в 2022 году, однако в течение долгого времени не являлся на место службы. Кроме того, активист якобы под видом “командировок” находился в гражданских учреждениях, не входящих в состав Сил обороны.