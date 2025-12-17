Глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин заявил, что представители ГБР и Офиса генпрокурора причастны к распространению в интернете его личных фотографий. В ГБР отреагировали на обвинения и пообещали провести служебную проверку.

Что говорит сам Шабунин

В своем Facebook глава ЦПК написал, что частные снимки появились в Telegram-каналах после того, как представители ГБР и Офиса генпрокурора во время обыска получили доступ к его телефону.

— ГБР и ОГП слили в ТГ-каналы мои интимные фото с телефона, изъятого во время обыска. Так Сухачев, Кравченко и ко “ответили” на публикацию нами сайта с перечнем силовиков, которые уничтожали НАБУ/САП… Должен признать, что публикация интимных фото с изъятого при обыске телефона – это новое дно, — написал Шабунин.

Он указывает, что эти действия являются попыткой мести за деятельность ЦПК, который обнародовал материалы о вмешательстве силовиков в работу НАБУ и САП.

До этого, а именно 19 ноября, активист сообщал о другом случае. По его словам, накануне следственных действий представитель СБУ якобы выхватил у него телефон и скрылся. Шабунин предполагает, что источником “слитых” фотографий могло стать именно это устройство.

Что говорят в ГБР

В Государственном бюро расследований отметили, что тщательно проверят информацию, распространенную в СМИ. В ведомстве назвали обвинения “ложными”, но пообещали разобраться с сотрудниками, у которых был доступ к вещественным доказательствам.

— Бюро тщательно проверит всех сотрудников, которые контактировали с данным видом доказательств. В случае установления фактов причастности к инциденту сотрудников Бюро, будут приняты жесткие меры реагирования и привлечены виновные лица к предусмотренной законом ответственности, — говорится в сообщении.

При этом в ГБР подчеркнули, что работают “исключительно в рамках действующего законодательства”.

Позиция Офиса генпрокурора

В Офисе генпрокурора (ОГП) отрицают любую причастность к распространению личных фотографий Шабунина, пишет Суспільне. В ведомстве подчеркнули, что пока не получали от активиста заявлений о преступлении.

— Публичные попытки безосновательно связать органы прокуратуры с несанкционированным распространением информации из материалов уголовного производства не основаны на фактах и имеют признаки умышленной дискредитации института. Прокуратура не участвует в информационных кампаниях и не комментирует предположения, — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора объяснили юридический нюанс: если распространенные фото не являются частью материалов уголовного дела, а их публикация является нарушением неприкосновенности частной жизни, то расследование возможно исключительно по заявлению потерпевшего.

Реакция Омбудсмена

Как отметил Омбудсмен Дмитрий Лубинец, распространение персональных данных во время проведения следственных действий недопустимо.

— Независимо от личности, ее публичности или общественного отношения к ней, вмешательство в частную жизнь и распространение персональных данных без законных оснований является прямым нарушением Конституции Украины, требований Уголовного процессуального кодекса и законодательства в сфере защиты персональных данных, — написал он в Telegram.

Лубинец отметил, что у него особое беспокойство вызывают случаи, когда материалы с носителей информации, изъятых в рамках следствия, становятся предметом публичного обсуждения или распространяются за пределами процессуального производства.

— Такие действия подрывают доверие к правоохранительной системе и формируют опасный сигнал о вседозволенности силовых структур, — отметил он.

Напомним, что 11 июля 2025 года стало известно, что ГБР сообщило о подозрении общественному активисту и руководителю ОО Центр противодействия коррупции Виталию Шабунину в связи с якобы уклонением от военной службы и мошенничеством. В ГБР отмечают, что подозрение не связано с его профессиональной деятельностью.

По данным Бюро, подозреваемый мобилизовался в 2022 году, однако в течение долгого времени не являлся на место службы. Кроме того, активист якобы под видом “командировок” находился в гражданских учреждениях, не входящих в состав Сил обороны.

