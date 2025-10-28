Сотрудники Государственного бюро расследований задержали бывшего главу правления Укрэнерго по подозрению в мошенническом завладении средствами НЭК Укрэнерго.

В ГБР не называют имени, но по данным источников Суспільного в правоохранительных органах, речь идет об экс-главе НЭК Укрэнерго Владимире Кудрицком.

ГБР задержало Кудрицкого

Как сообщили в ГБР, задержанному объявили о подозрении. Отмечено, что мошенническую схему организовал львовский бизнесмен, которого ГБР ранее разоблачило на закупке некачественной одежды для нужд ВСУ на сумму более 1 млрд грн. Вероятно, речь идет об Игоре Гринкевиче.

По данным следствия, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем чиновник госпредприятия вступил в сговор с представителями частной компании. На тот момент он занимал должность заместителя директора по инвестициям НЭК Укрэнерго.

По результатам закупок заключили два договора на сумму более 68 млн грн. ГП перечислило подрядчику более 13,7 млн грн аванса, который злоумышленники присвоили, не выполняя своих обязательств.

Следствие также выявило подделку документов, представленных для государственной регистрации юридического лица, задействованного в схеме. Далее фигуранты проводили финансовые операции со средствами, пытаясь придать им законный вид.

Бывший глава правления задержан по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) УК Украины.

Львовскому бизнесмену сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (в организации мошенничества, подделке документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

