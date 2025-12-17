Голова Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін заявив, що представники ДБР та Офісу генпрокурора причетні до розповсюдження в інтернеті його особистих фотографій. У ДБР відреагували на звинувачення та пообіцяли провести службову перевірку.

Що каже сам Шабунін

У своєму Facebook голова ЦПК написав, що приватні знімки з’явилися у Telegram-каналах після того, як представники ДБР та Офісу генпрокурора під час обшуку отримали доступ до його телефону.

– ДБР і ОГП злили в ТГ-канали мої інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку. Так Сухачов, Кравченко і ко “відповіли” на публікацію нами сайту з переліком силовиків, які знищували НАБУ/САП… Мушу визнати, що публікація інтимних фото з вилученого при обшуку телефону – це нове дно, — написав Шабунін.

Він вказує, що ці дії є спробою помсти за діяльність ЦПК, який оприлюднив матеріали про втручання силовиків у роботу НАБУ та САП.

Зараз дивляться

До цього, а саме 19 листопада, активіст повідомляв про інший випадок. За його словами, напередодні слідчих дій представник СБУ нібито вихопив у нього телефон і втік. Шабунін припускає, що джерелом “злитих” фотографій міг стати саме цей пристрій.

Що кажуть у ДБР

У Державному бюро розслідувань зазначили, що ретельно перевірять інформацію, поширену в медіа. У відомстві назвали звинувачення “хибними”, водночас пообіцяли розібратися з працівниками, у яких був доступ до речових доказів.

– Бюро ретельно перевірить усіх працівників, які контактували із даним видом доказів. У разі встановлення фактів причетності до інциденту працівників Бюро, буде вжито жорстких заходів реагування та притягнуто винних осіб до передбаченої законом відповідальності”, — йдеться у повідомленні.

При цьому у ДБР наголосили, що працюють “винятково у межах чинного законодавства”.

Позиція Офісу генпрокурора

В Офісі генпрокурора (ОГП) заперечили будь-яку причетність до розповсюдження особистих фотографій Шабуніна, пише Суспільне. У відомстві наголосили, що наразі не отримували від активіста заяв про злочин.

– Публічні спроби безпідставно пов’язати органи прокуратури з несанкціонованим поширенням інформації з матеріалів кримінального провадження не ґрунтуються на фактах та мають ознаки умисної дискредитації інституції. Прокуратура не бере участі в інформаційних кампаніях і не коментує припущення, — йдеться у повідомленні.

В Офісу генпрокурора пояснили юридичний нюанс: якщо поширені фото не є частиною матеріалів кримінальної справи, а їх публікація є порушенням недоторканності приватного життя, то розслідування можливе винятково за заявою потерпілого.

Реакція Омбудсмана

Як зазначив Омбудсман Дмитро Лубінець, розповсюдження персональних даних під час проведення слідчих дій є неприпустимим.

– Незалежно від особи, її публічності чи суспільного ставлення до неї, втручання в приватне життя та поширення персональних даних без законних підстав є прямим порушенням Конституції України, вимог Кримінального процесуального кодексу та законодавства у сфері захисту персональних даних, – написав він у Telegram.

Лубінець зазначив, що у нього особливе занепокоєння викликають випадки, коли матеріали з носіїв інформації, вилучених у межах слідства, стають предметом публічного обговорення або поширюються поза межами процесуального провадження.

– Такі дії підривають довіру до правоохоронної системи та формують небезпечний сигнал про вседозволеність силових структур, – зауважив він.

Нагадаємо, що 11 липня 2025 року стало відомо, що ДБР повідомило про підозру громадському активісту та керівнику ГО Центр протидії корупції Віталію Шабуніну через нібито ухиляння від військової служби та шахрайство. У ДБР зазначають, що підозра не повʼязана з його професійною діяльністю.

За даними Бюро, підозрюваний мобілізувався у 2022 році, проте протягом довгого часу не з’являвся до місця служби. Крім того, активіст нібито під виглядом “відряджень” знаходився у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони.

Фото: Віталій Шабунін

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.