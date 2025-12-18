В октябре 2025 года доля нелегальной продукции на табачном рынке Украины снова возросла – до 17,8%.

Для сравнения, в начале 2025 года она составила 14,1%, а в июле 2025 – 15,4%.

В Украине выросла доля нелегальной табачной продукции

Об этом свидетельствуют результаты очередного выпуска Мониторинга нелегальной торговли в Украине, который регулярно проводит Kantar Украина.

При таком уровне нелегальной табачной продукции на рынке Украины объем теневого рынка превышает 5,5 млрд штук сигарет.

А годовые потери государственного бюджета Украины из-за неуплаты акциза, НДС и других налогов по этому объему нелегальной продукции оцениваются в 26,5 млрд грн.

Эксперт Kantar Украина Татьяна Свердлик обращает внимание на то, что “в течение 2025 года в структуре контрафактной продукции росла доля сигарет с поддельными акцизными марками и в среднем за год составила 42%”.

В частности, 53% нелегальной продукции, маркированной надписью Duty Free или предназначенной для экспорта и нелегально продающейся в Украине, произведено Винниковской табачной фабрикой (производитель указан на упаковках сигарет) и представлено в основном торговыми марками Сompliment (49%) и Lifa (5%).

Около 70% нелегальной продукции приходится на 6 регионов:

Днепропетровская (25%);

Одесская (12%);

Львовская и Харьковская области (по 9%);

Киев и Киевская область (8%);

Хмельницкая область (6%).

Около двух третей (65%) нелегальных табачных изделий продолжает распространяться через киоски и магазины.

Напомним, недавно украинские власти во время переговоров с Международным валютным фондом по новой программе расширенного кредитования (EFF) взяли на себя обязательство существенно усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Ориентировочные потери госбюджета Украины на серых подакцизных схемах составляют 38 млрд грн – более двух третей из них – это потери от теневого рынка табачных изделий.

