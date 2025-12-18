Доля нелегальной табачной продукции на рынке Украины достигла 17,8% – исследование
В октябре 2025 года доля нелегальной продукции на табачном рынке Украины снова возросла – до 17,8%.
Для сравнения, в начале 2025 года она составила 14,1%, а в июле 2025 – 15,4%.
В Украине выросла доля нелегальной табачной продукции
Об этом свидетельствуют результаты очередного выпуска Мониторинга нелегальной торговли в Украине, который регулярно проводит Kantar Украина.
При таком уровне нелегальной табачной продукции на рынке Украины объем теневого рынка превышает 5,5 млрд штук сигарет.
А годовые потери государственного бюджета Украины из-за неуплаты акциза, НДС и других налогов по этому объему нелегальной продукции оцениваются в 26,5 млрд грн.
Эксперт Kantar Украина Татьяна Свердлик обращает внимание на то, что “в течение 2025 года в структуре контрафактной продукции росла доля сигарет с поддельными акцизными марками и в среднем за год составила 42%”.
В частности, 53% нелегальной продукции, маркированной надписью Duty Free или предназначенной для экспорта и нелегально продающейся в Украине, произведено Винниковской табачной фабрикой (производитель указан на упаковках сигарет) и представлено в основном торговыми марками Сompliment (49%) и Lifa (5%).
Около 70% нелегальной продукции приходится на 6 регионов:
- Днепропетровская (25%);
- Одесская (12%);
- Львовская и Харьковская области (по 9%);
- Киев и Киевская область (8%);
- Хмельницкая область (6%).
Около двух третей (65%) нелегальных табачных изделий продолжает распространяться через киоски и магазины.
Напомним, недавно украинские власти во время переговоров с Международным валютным фондом по новой программе расширенного кредитования (EFF) взяли на себя обязательство существенно усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов.
Ориентировочные потери госбюджета Украины на серых подакцизных схемах составляют 38 млрд грн – более двух третей из них – это потери от теневого рынка табачных изделий.