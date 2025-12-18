У жовтні 2025 року частка нелегальної продукції на тютюновому ринку України знову зросла – до 17,8%.

Для порівняння, на початку 2025 року вона становила 14,1%, а у липні 2025 – 15,4%.

В Україні зросла частка нелегальної тютюнової продукції

Про це свідчать результати чергового випуску Моніторингу нелегальної торгівлі в Україні, що регулярно проводить Kantar Україна.

Зараз дивляться

За такого рівня нелегальної тютюнової продукції на ринку України обсяг тіньового ринку перевищує 5,5 млрд штук сигарет.

А річні втрати державного бюджету України через несплату акцизу, ПДВ та інших податків з цього обсягу нелегальної продукції оцінюються в 26,5 млрд грн.

Експерт Kantar Україна Тетяна Свердлик звертає увагу на те, що “протягом 2025 року в структурі контрафактної продукції зростала частка сигарет із підробленими акцизними марками і в середньому за рік становила 42%”.

Зокрема, 53% нелегальної продукції, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту і нелегально продається в Україні, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою (виробник зазначений на упаковках сигарет) і представлено в основному торговими марками Сompliment (49%) і Lifa (5%).

Близько 70% нелегальної продукції припадає на 6 регіонів:

Дніпропетровська (25%);

Одеська (12%);

Львівська і Харківська області (по 9%);

Київ і Київська область (8%);

Хмельницька область (6%).

Майже дві третини (65%) нелегальних тютюнових виробів продовжує поширюватися через кіоски і магазини.

Нагадаємо, нещодавно українська влада під час переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми розширеного кредитування (EFF) взяла на себе зобов’язання суттєво посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків.

Орієнтовні втрати держбюджету України на сірих підакцизних схемах сягають 38 млрд грн – понад дві третини з них це втрати від тіньового ринку тютюнових виробів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.