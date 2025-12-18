Частка нелегальної тютюнової продукції на ринку України сягнула 17,8% – дослідження
У жовтні 2025 року частка нелегальної продукції на тютюновому ринку України знову зросла – до 17,8%.
Для порівняння, на початку 2025 року вона становила 14,1%, а у липні 2025 – 15,4%.
В Україні зросла частка нелегальної тютюнової продукції
Про це свідчать результати чергового випуску Моніторингу нелегальної торгівлі в Україні, що регулярно проводить Kantar Україна.
За такого рівня нелегальної тютюнової продукції на ринку України обсяг тіньового ринку перевищує 5,5 млрд штук сигарет.
А річні втрати державного бюджету України через несплату акцизу, ПДВ та інших податків з цього обсягу нелегальної продукції оцінюються в 26,5 млрд грн.
Експерт Kantar Україна Тетяна Свердлик звертає увагу на те, що “протягом 2025 року в структурі контрафактної продукції зростала частка сигарет із підробленими акцизними марками і в середньому за рік становила 42%”.
Зокрема, 53% нелегальної продукції, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту і нелегально продається в Україні, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою (виробник зазначений на упаковках сигарет) і представлено в основному торговими марками Сompliment (49%) і Lifa (5%).
Близько 70% нелегальної продукції припадає на 6 регіонів:
- Дніпропетровська (25%);
- Одеська (12%);
- Львівська і Харківська області (по 9%);
- Київ і Київська область (8%);
- Хмельницька область (6%).
Майже дві третини (65%) нелегальних тютюнових виробів продовжує поширюватися через кіоски і магазини.
Нагадаємо, нещодавно українська влада під час переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми розширеного кредитування (EFF) взяла на себе зобов’язання суттєво посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків.
Орієнтовні втрати держбюджету України на сірих підакцизних схемах сягають 38 млрд грн – понад дві третини з них це втрати від тіньового ринку тютюнових виробів.