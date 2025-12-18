За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 125 боевых столкновений.

Противник нанес 28 авиационных ударов, сбросив 82 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, оккупанты привлекли к ударам 3145 дронов-камикадзе и осуществили 2233 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 394-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

