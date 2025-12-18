Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 18 декабря 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 125 боевых столкновений.
Противник нанес 28 авиационных ударов, сбросив 82 управляемые авиабомбы.
Кроме этого, оккупанты привлекли к ударам 3145 дронов-камикадзе и осуществили 2233 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 394-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
