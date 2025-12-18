Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 125 бойових зіткнень.

Противник завдав 28 авіаційних ударів, скинувши 82 керовані авіабомби.

Крім цього, окупанти залучили до ударів 3145 дронів-камікадзе та здійснили 2233 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 18 грудня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 394-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

